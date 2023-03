Neprebojni jopič in zavarovanje: vabijo na počitnice v Ukrajino

Državne meje so večinoma odprte. Vstop za tujce je možen preko Poljske, Slovaške, Moldavije, Madžarske ali Romunije. Avtobusi vozijo na primer iz Frankfurta ali Berlina v Kijev, vlaki iz Varšave – in to skoraj neprekinjeno od začetka vojne, poroča krone.at.

Spletna stran "visitukraine.today" ima za morebitne obiskovalce tudi nekaj navodil, ki pravijo takole: preverite, ali veleposlaništvo vaše države nadaljuje z delom na ozemlju Ukrajine. Zapišite si njegov naslov in kontakte, da boste imeli vedno dostop; naredite elektronske kopije vseh svojih dokumentov in jih shranite na elektronsko napravo; vnaprej se pozanimajte o času policijske ure v regiji, kamor se odpravljate; bodite pripravljeni na zvok zračnih alarmov. Grožnja raketnega napada se lahko zgodi v kateri koli regiji ali mestu Ukrajine. Prenesite mobilno aplikacijo "Air Raid" za takojšnje prejemanje obvestil o zračnih napadih v izbranem mestu; če je mogoče, izberite hotel z lastnim zavetiščem ali v bližini zaklonišča; posredujte svojim sorodnikom podroben načrt potovanja, kdaj in kje nameravate ostati ali se ustaviti; ne pozabite skleniti zdravstvenega zavarovanja z razširjenim kritjem za celotno obdobje bivanja v Ukrajini.

Državo pa opišejo takole: "Ukrajina je država pogumnih ljudi in neštetih priložnosti. Tu vas bodo sprejeli kot sorodnika. To je dežela, kjer je junaška preteklost rodila sodobne podvige in neverjetne ljudi. Tu diši po svobodi in življenju, ki je premagalo temo. Ukrajina je ljubezen na prvi pogled in spomin, zaradi katerega se boste vedno znova vračali."

Na voljo so tudi turistične ture v državi, kjer je bilo po podatkih Agencije ZN za človekove pravice od začetka invazije ubitih 8000 civilistov.

Tako lahko denimo za 115 evrov za tri dni doživite Odeso, za 150 evrov dobite voden ogled večernega Kijeva z avtomobilom, za 17 evrov lahko doživite romantiko Lvova ali pa za 1.350 evrov 10 dni raziskujete Ivano-Frankivsko regijo.

Prodajajo tudi spominke in pravijo, da gre četrtina prihodkov ukrajinskim oboroženim silam.

Oblasti medtem teh počitniških ponudb ne podpirajo. Na oglaševanje turistične ponudbe v državi naj bi bilo treba počakati do konca vojne in obnove.