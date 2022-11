Ni obrambe pred raketami, ki jih bo Iran dostavil Rusiji: Padejo lahko kjer koli

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je tudi prepričana, da namerava Iran Rusiji poslati več kot 200 bojnih brezpilotnih letal, vključno z novim iranskim bojnim brezpilotnim letalom Arash-2. Prispela naj bi v začetku novembra.

Obveščevalna agencija je v objavi na Telegramu zapisala, da bodo brezpilotna letala "dostavljena prek Kaspijskega morja v pristanišče Astrahan".

Agencija je sporočila, da se brezpilotna letala pošiljajo v razstavljenem stanju in ko bodo na ruskem ozemlju, "bodo sestavljena, prebarvana in opremljena z ruskimi oznakami."

Obveščevalna agencija ni navedla, kako je pridobila informacije o pošiljkah, vendar so viri iz zahodnih držav, ki pozorno spremljajo iranski orožarski program, že namigovali, da Iran pripravlja veliko pošiljko brezpilotnih letal in balističnih izstrelkov za Rusijo.

Kakršna koli nova pošiljka Arash-2 za vojno v Ukrajini bi lahko pomenila dodaten pritisk na že tako ogroženo zračno obrambo države.

Od 13. septembra, ko so Rusi prvič uporabili brezpilotna letala proti Ukrajini, so sile zračne obrambe v državi povedale, da so sestrelile več kot 300 takšnih dronov – vendar je številnim uspelo zadeti njihove tarče in uničiti vitalno energetsko infrastrukturo.

Nekaj analitikov meni, da ima uporaba Arash-2 potencial za "veliko spremembo igre" v vojni v Ukrajini, saj "lahko nosi ogromno eksploziva".

Obstoj Arash-2 je bil prvič razkrit leta 2019, vendar njegove natančne zmogljivosti ostajajo neznane. Dron je dobil ime po junaku iz iranske mitologije, ki je imel najmočnejši strel s puščico. Legenda pravi, da je izstrelil puščico, ki je letela celo jutro in opoldne padla več kot 2250 kilometrov stran.