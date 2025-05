Ultimat Putinu za prekinitev ognja se izteka: 'Ura tiktaka'

Evropske zaveznice v Londonu s pozivi Rusiji, naj privoli v premirje

Tudi ministri več evropskih držav so danes na srečanju v Londonu vztrajali, da mora Rusija privoliti v 30-dnevno prekinitev ognja z Ukrajino, preden se lahko začnejo pogovori o končanju vojne. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je Rusiji prav tako zagrozila z novimi sankcijami, če v Ukrajini ne bo kmalu doseženo premirje.

Združeno kraljestvo danes gosti pogovore o podpori Kijevu proti ruski agresiji in krepitvi evropske varnosti, ki se ga ob gostitelju, britanskem zunanjem ministru Davidu Lammyju, udeležujejo še zunanji ministri Francije, Nemčije, Italije, Poljske in Španije. Srečanje poteka v formatu t. i. skupine Weimar+, ki je bila ustanovljena februarja kot odgovor na spremenjeno ameriško politiko pod predsednikom Donaldom Trumpom do vojne v Ukrajini in evropske varnosti na splošno, tokrat pa ga prvič gosti London.