Vojna v Ukrajini je uničila življenja in sanje mnogih. Pred zadnjo mobilizacijo naj bi več kot 20.000 moških pobegnilo iz države, da bi se izognili vpoklicu, nekateri med njimi so se utopili, ko so poskušali prečkati ukrajinsko mejo v Romunijo.

Od začetka vojne je na tisoče ukrajinskih moških nezakonito prečkalo ukrajinsko mejo, da bi se izognili vpoklicu, kljub vsedržavni prepovedi, ki moškim, starim od 18 do 60 let, prepoveduje odhod.

Da obup ljudi narašča, so sicer seveda takoj izkoristili tihotapci, ki so hitro dvignili ceno bega.

"Nisem ustvarjen za vojno. Ne morem ubijati ljudi, tudi če so Rusi. Ne bom zdržal dolgo na fronti ... Želim si ustvariti družino in videti svet. Nisem pripravljen umreti," je dejal.

Prek prijateljev, ki so že pobegnili, je na spletu stopil v stik z ljudmi, ki so mu obljubili, da mu bodo omogočili pobeg. Kar pa seveda ni zastonj – cena se začne pri 8000 evrih.

Britanski Guardian je objavil zgodbo o tistih, ki ne želijo na bojišče. Kot pišejo, za Dmytra jesen kar ne more priti dovolj hitro. Tihotapci so mu obljubili, da ga bodo takrat spravili iz Ukrajine.

Kontroverzni zakon je znižal starost za mobilizacijo s 27 na 25 let. Po novih smernicah lahko tisti, ki se izmikajo vpoklicu, izgubijo vozniško dovoljenje, zamrznejo jim bančne račune in zasežejo premoženje.

Že od začetka vojne je sistem vpoklica kritiziran kot kaotičen in omadeževan s korupcijo. Vmes so odpustili nekaj ljudi, ko so se pojavile informacije, da so prejemali podkupnine, da bi moške oprostili vpoklica.

Andrei, 23-letni IT-delavec iz Odese, je z Guardianom delil sporočilo, ki ga je prejel od vodje konec maja z informacijami o tem, kako lahko zapusti državo. V podrobnih navodilih sta bili opisani dve poti pobega: ena je vključevala prečkanje moldavske meje s ponarejenim potnim listom, medtem ko je druga možnost Andreja navajala kot umetnika, kategorijo, ki ji je občasno dovoljen izstop iz države. Obe shemi sta stali približno 8000 evrov, je zapisal vodja.

Lansko poletje je tako poskušal prečkati mejo z Moldavijo s ponarejenim zdravniškim potrdilom, na katerem je pisalo, da je nesposoben za službo.

Ta poskus ni uspel, iz težav pa se je rešil tako, da je plačal podkupnino. Zdaj razmišlja o novem poskusu. Nekateri njegovi mobilizirani prijatelji so že bili razporejeni in ubiti, kar je škodovalo njegovemu duševnemu zdravju.

Številni ukrajinski vojaki na fronti ali tisti, ki so se vrnili zaradi poškodb, medtem kritizirajo izogibanje vpoklicu in trdijo, da ta praksa slabi vojna prizadevanje njihove države, medtem ko ruske sile napredujejo na več frontah.

Roman, ki je bil odpuščen iz vojske, potem ko je granata zadela njegovo desno nogo, pravi: "Razumem, da so ljudje prestrašeni, a preprosto potrebujemo nove rekrute, da se bomo še naprej borili. Če ne mi, kdo bo potem zaščitil to državo?"