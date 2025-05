Nočejo umreti, a ne morejo zbežati: Ukrajinci ujeli 49.000 nabornikov

Ukrajinska mejna straža je sporočila, da je od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 okoli 49.000 nabornikom preprečila, da bi pobegnili iz države. In to so le tisti, ki so jih prestregli. Število tistih, ki nočejo umirati na fronti, kamor politiki z nobene vojskujoče strani denimo svojih otrok običajno ne pošiljajo, je še precej večje. Poslužujejo se tudi nezakonitih načinov, mnogi med njimi so se za pomoč pri pobegu obrnili tudi na tihotapce. Naraslo je tudi število dezerterjev, od začetka vojne so našteli 95.000 primerov pobeglih vojakov.