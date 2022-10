Norveška aretirala 'brazilskega akademika', ki naj bi bil ruski vohun

Norveški uradniki so povedali, da je moški od leta 2021 delal kot raziskovalec na univerzi Tromso na severu države. Njegov odvetnik pa je lokalnim medijem dejal, da obtožbe zanika. Toda namestnica vodje PST, Hedvig Moe , je v izjavi za medije dejala, da so preiskovalci zaskrbljeni, da "bi moški lahko vzpostavil veze in pridobival informacije o norveški politiki" na severu države, poroča BBC .

Ruske obveščevalne agencije, ki jih je prvič med hladno vojno upravljal KGB, v zadnjih letih pa jih je oživil predsednik Vladimir Putin, izdelujejo lažne identitete za vohune, preden jih napotijo v tuje države.

"Ilegalni agenti so običajno iskalci talentov, ki za pozneje novačijo nove agente in pripravljajo teren za druge vohune, ki bi nato opravljali tradicionalno obveščevalno delo," je dejala Moe in pojasnila, da je vzdrževanje tovrstnih ilegalnih agentov dolgoročen projekt, ki stane veliko denarja. "Uporabljajo jih samo večji državni akterji in znano je, da jih je v preteklosti uporabljala tudi Rusija," je pripomnila.

"Bil je res prijeten fant, svoje delo je opravljal zelo dobro"

Čeprav ga uradno niso identificirali, lokalni mediji poročajo, da je moški glede na njegova družbena omrežja magistriral leta 2018, in sicer na Centru za vojaške, varnostne in strateške študije Univerze v Calgaryju. Na Norveško naj bi nato prispel decembra lani, delal pa naj bi v raziskovalni skupini, ki se ukvarja s "hibridnimi grožnjami", povezanimi z "arktično Norveško", in hkrati sodeluje z norveškimi vladnimi agencijami.

Vodja skupine je dejal, da je moški delal kot neplačan raziskovalec, kar je sicer nenavadno, a se je v preteklosti že dogajalo. "Prvič me je kontaktiral lani jeseni. Ocenili smo ga tako kot druge raziskovalce. Ena od njegovih referenc je bil profesor, ki sem ga zelo dobro poznala," je povedala Gunhild Hoogensen Gjoerv, profesorica varnostnih študij na Univerzi v Tromsu.

"Bil je res prijeten fant, svoje delo je opravljal zelo dobro," je povedala in pojasnila, da niso imeli nobenega razloga, da bi sumili, da je karkoli drugega kot to, za kar se je izdajal. Za Guardian je povedala, da moški sicer ni imel dostopa do zaupnih podatkov, je pa bil prisoten ob razpravah in debatah, ki so jih imeli o varnosti.

Norveške varnostne službe v zadnjih tednih aretirale več ruskih državljanov

V zadnjih tednih so norveške varnostne službe aretirale več ruskih državljanov, obtoženih vohunjenja za Rusijo. Osem ljudi je bilo aretiranih zaradi upravljanja brezpilotnih letal v bližini kritične infrastrukture ali fotografiranja te infrastrukture.

Državo – ključno članico Nata, ki je kot največja dobaviteljica plina Evropi nadomestila Rusijo – so zaskrbeli pojavi brezpilotnih letal v bližini kritične naftne in plinske infrastrukture.