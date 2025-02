Nov odmevni atentat v Moskvi: bomba ubila Armena Sarkisjana

Včeraj smo poročali, da je v eni od stanovanjskih stolpnic v severozahodnem delu Moskve odjeknila močna eksplozija. Počilo je v avli v prvem nadstropju luksuznega stanovanjskega kompleksa na obrežju reke Moskva. Po navedbah virov, na katere se je sklicevala ruska tiskovna agencija TASS, je v dvigalu eksplodirala neznana naprava. V avli so bili poškodovani strop iz mavčnih plošč in okenska stekla, struktura stavbe pa je po prvih ocenah strokovnjakov nepoškodovana.

V eksploziji bombe v Moskvi mrtev in ranjeni

Po prvih podatkih je bil v eksploziji ubit en človek, pet pa je bilo ranjenih. Njihova identiteta najprej še ni bila znana, nato pa je ruska državna agencija TASS sporočila, da je v bolnišnici umrl Armen Sarkisjan , eksplozija pa je ubila tudi enega izmed njegovih telesnih stražarjev. Sarkisjana so sprva hudo ranjenega prepeljali v bolnišnico, kjer so mu amputirali nogo, vendar je zaradi hudih poškodb tam umrl.

O Sarkisjanu se je nato razpisal The Kyiv Independent. Pravijo, da je šlo za proruskega paravojaškega voditelja in mafijskega šefa iz Donecka na vzhodu Ukrajine, ki je bil nekoč tesni zaveznik Kremlju naklonjenega predsednika Viktorja Janukoviča. Povzemajo navedbe ukrajinske varnostne službe SBU, ki pravi, da je bil že od leta 2014 na seznamu iskanih oseb, saj naj bi organiziral več umorov v osrčju Kijeva. Organiziral naj bi tudi plačevanje nasilnežem, ki so jih med takratnimi protesti na Trgu neodvisnosti (Majdanu) ščuvali nad proukrajinske protestnike.

Ko se je leta 2022 začela ruska invazija na Ukrajino v polnem obsegu, je Sarkisjan ustanovil bataljon Arbat, paravojaško enoto, ki naj bi bila povezana z ruskim obrambnim ministrstvom in se je borila na strani Rusije. Sestavljali naj bi jo večinoma Armenci, mnogi izmed njih naj bi imeli tudi kriminalno preteklost.

Med ranjenimi v eksploziji naj bi bil tudi eden izmed Sarkisjanovih varnostnikov Sergij Škrjabatovski, ki je bil v preteklosti tudi Janukovičev telesni stražar. Ruske varnostne agencije menijo, da je šlo za dobro načrtovan atentat, čeprav odgovornosti za napad doslej ni prevzel še nihče.

Atentat na generala

O odmevnem atentatu sredi Moskve smo poročali že pred dobrim mesecem dni. Takrat je pred stanovanjskim blokom odjeknila eksplozija, v kateri sta umrla vodja enote za jedrsko, biološko in kemično obrambo Igor Kirilov in njegov namestnik. Bomba, ki je bila nastavljena v električnem skiroju, je bila sprožena na daljavo.