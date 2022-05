Nov visok obisk ZDA v Kijevu: 'Naša zaveza je, da bomo ob vas do konca boja'

"Prišli smo na obisk, da se vam zahvalimo za vaš boj za svobodo (...) Naša zaveza je, da bomo ob vas do konca boja," je glede na posnetek, ki ga je objavilo ukrajinsko predsedstvo, Nancy Pelosi dejala Volodimirju Zelenskemu .

Pelosijeva je v Ukrajino dopotovala skupaj z delegacijo, v kateri je bilo še več članov kongresa. "Naša delegacija je odpotovala v Kijev, da bi vsemu svetu poslala nezmotljivo in odmevno sporočilo: ZDA trdno stojijo ob Ukrajini," so zapisali v uradnem sporočilu na spletni strani Pelosijeve.

Ta se je medtem zahvalil za ta močan znak podpore. "To kaže, da so ZDA danes vodilne pri močnem podpiranju Ukrajine v vojni proti agresiji Ruske federacije," je dejal.

Kot so dodali, se jim je Zelenski zahvalil za vso dosedanjo pomoč, izrazil pa jasno potrebo po nadaljnji "varnostni, gospodarski in humanitarni pomoči", s katero bi naslovili ogromen davek, ki ga je doslej terjala ruska invazija. "Naša delegacija je ponosno prenesla sporočilo, da je na poti dodatna ameriška pomoč," so zapisali.

Delegacija na čelu s Pelosijevo sedaj nadaljuje pot v Varšavo, kjer se bodo srečali s predsednikom Andrzejem Dudo.

Rusija opozorila na možnost zasega premoženja "sovražnih" držav

Ruske oblasti pa so danes naznanile, da bi lahko zasegle premoženje "sovražnih" držav, saj te po njihovem mnenju ne spoštujejo mednarodnega prava.

"Kar zadeva podjetja s sedežem na ruskem ozemlju, katerih lastniki so državljani sovražnih držav, kjer je bila sprejeta odločitev o zasegu ruskega premoženja, je pošteno sprejeti recipročne ukrepe in zapleniti njihovo premoženje," je dejal predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin. Izkupiček potencialne prodaje tega premoženja pa bi bil uporabljen za razvoj Rusije.

Volodin je obtožil nekatere države, predvsem Litvo, Latvijo, Poljsko in ZDA, da kršijo mednarodno pravo in se poslužujejo "čiste kraje" ruskega premoženja. Pri tem je poudaril, da sedaj ruski poslovneži kupujejo tuja podjetja, ki delujejo v Rusiji, in deleže partnerjev, ki želijo zapustiti ruski trg.

Njegove pripombe sledijo napovedi predloga predsednik ZDA Joe Biden za okrepitev gospodarskega pritiska na Rusijo z okrepljenimi postopki zasega in zaplembe premoženja, ki bi omogočili prodajo zaseženega premoženja oligarhov za odpravo škode, ki jo je povzročila Rusija, in za pomoč pri izgradnji Ukrajine.

"Ta odločitev ne bo vplivala na gospodarstvo naše države. Jahte, vile in drugo premoženje bogatih ruskih državljanov ne prispevajo ničesar k razvoju Rusije," je glede tega še dodal Volodin.