Nova 'eksplozija streliva' na Krimu, s katero Ukrajinci 'nimajo nič'

"Izvaja se evakuacija, zaradi varnosti prebivalcev pa je vzpostavljeno petkilometrsko varnostno območje," je v video sporočilu na Telegramu dejal Aksjonov in dodal, da so na kraj dogodka napotili sile ministrstva za obrambo, nacionalne garde in civilne zaščite. Po navedbah AFP-ja, ki se sklicuje na ruske tiskovne agencije, so iz okolice evakuirali okoli 2000 ljudi.

Skladišče se je sicer nahajalo na območju nekdanje kmetije, zagorela pa naj bi tudi električna napajalna postaja.

Eksplozija v vojaški bazi Novofjodorovka

Na Krimu, ki leži na skrajnem jugu Ukrajine, je eksplodiralo tudi prejšnji teden. Šlo je za še eno eksplozijo streliva, zgodila se je v vojaški bazi Novofjodorovka pri mestu Saki. En človek je umrl, več kot deset pa jih je bilo ranjenih.