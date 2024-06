Nova izmenjava vojnih ujetnikov, med njimi tudi borci iz Azovstala

Pri izmenjavi so po besedah ruskega ministrstva sodelovali tudi Združeni arabski emirati kot posrednik med državama v vojni. Kot poroča Sky News , sta Ukrajina in Rusija izmenjali vsaka po 90 vojnih ujetnikov.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je povedal, da so med vrnjenimi zaporniki tudi moški, ki so jih ruske sile zajele v elektrarni Azovstal v južni Ukrajini, nekateri drugi pa so bili zajeti v jedrski elektrarni v Černobilu. Obe lokaciji je Rusija zavzela na začetku vojne.

"Gre za pomembno izmenjavo. Hvala naši ekipi za delo. Hvaležen pa sem tudi Združenim arabskim emiratom, ki so olajšali izmenjavo," je dejal Jermak ter zagotovil, da bodo vrnili vse zajete ukrajinske borce.

Zapornike, ki so se vrnili v Rusijo, so medtem prepeljali v Moskvo na zdravstvene preglede.

'Šojgu, Gerasimov – vajina pot v Haag je odprta'

Zelenski je sicer na spletu komentiral tudi odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), da za nekdanjega ruskega obrambnega ministra Sergeja Šoguja in poveljnika ruske vojske Valerija Gerasimova izda nalog za aretacijo. "Vajina pot v Haag je zdaj odprta," sporoča dvojici.

ICC je Šojguja in Gerasimova obtožilo vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost. Slednje sta po besedah sodišča zakrivila v času od 10. oktobra 2022 in do vsaj 9. marca lani.