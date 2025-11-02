Svetli način
Ukrajina

Nova ruska podmornica Khabarovsk, ki bi lahko nosila 'raketo sodnega dne'

Severodvinsk, 02. 11. 2025 16.28 | Posodobljeno pred dvema minutama

Avtor
M.P.
Rusija je lansirala svojo najnovejšo jedrsko podmornico Khabarovsk, ki je zasnovana za prevažanje podvodnega torpeda na jedrski pogon Pozejdon. "Danes je za nas pomemben dan. Lansirali smo jedrsko podmornico Khabarovsk," je dejal obrambni minister Andrej Belousov, poveljnik mornarice Aleksander Moisejev pa je na trupu podmornice razbil steklenico šampanjca.

Podmornico "Khabarovsk" je na slovesnosti v ladjedelnici Sevmash v Severodvinsku lansiral ruski obrambni minister Andrej Belousov. Tam so bili admiral ruske mornarice Aleksander Moisejev in več drugih visokih uradnikov ladjedelništva.

"To je pomemben trenutek za rusko mornarico. Lansirali smo jedrsko podmornico Khabarovsk," je dejal Belousov, potem ko je Moisejev v znak tradicije ob trup podmornice zavihtel šampanjec.

Šampanjec ob podmornico Khabarovsk
Šampanjec ob podmornico Khabarovsk FOTO: Profimedia

Rusko ministrstvo za obrambo je na spletu potrdilo, da bo nova podmornica nosila robotske oborožitvene sisteme "za različne namene". Kot navaja portal The Barents Observer, pa lahko podmornica s seboj prevaža tudi podvodne jedrske drone oz. torpede na jedrski pogon Pozejdon, ki so jim nadeli ime "rakete sodnega dne". Gre za orožje, ki naj bi imelo medcelinski doseg in bi lahko povzročilo ogromno uničenje.

Fotografije, objavljene s slovesnosti, prikazujejo le zadnji del podmornice, črpalno-reaktivni sistem pa je bil delno pokrit. Po zasnovi je krmni del trupa podoben podmornicam z balističnimi raketami razreda Borej-A.

Pred predstavitvijo v soboto je bilo sicer o novi podmornici znanega le malo. Gradnja se je začela julija 2014, veliko preden je ruski voditelj Vladimir Putin leta 2018 napovedal, da njegovi inženirji razvijajo brezpilotno robotsko vozilo na jedrski pogon in z jedrsko oborožitvijo, ki bi lahko potovalo prek Atlantika ali Tihega oceana in zadelo obalne cilje v Združenih državah.

V začetku tega tedna je Putin dejal, da je bil opravljen preizkus Pozejdona uspešen. Ta naj bi po ocenah potekal v Karskem morju. Ruski obrambni minister je sicer poudaril, da mora podmornica "še vedno opraviti vrsto pomorskih testov".

Gradnja drugega plovila v tem razredu, ki bo poimenovano Uljanovsk, se je medtem začela leta 2017 in za zdaj še ni podatkov, kdaj bi lahko lansirali tudi to podmornico. Vsaka od podmornic naj bi sicer nosila šest orožij razreda Pozejdon.

rusija jedrska podmornica Khabarovsk pozejdon
ISSN 1581-3711
