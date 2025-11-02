Nova ruska podmornica Khabarovsk, ki bi lahko nosila 'raketo sodnega dne'

Rusija je lansirala svojo najnovejšo jedrsko podmornico Khabarovsk, ki je zasnovana za prevažanje podvodnega torpeda na jedrski pogon Pozejdon. "Danes je za nas pomemben dan. Lansirali smo jedrsko podmornico Khabarovsk," je dejal obrambni minister Andrej Belousov, poveljnik mornarice Aleksander Moisejev pa je na trupu podmornice razbil steklenico šampanjca.

Podmornico "Khabarovsk" je na slovesnosti v ladjedelnici Sevmash v Severodvinsku lansiral ruski obrambni minister Andrej Belousov. Tam so bili admiral ruske mornarice Aleksander Moisejev in več drugih visokih uradnikov ladjedelništva. "To je pomemben trenutek za rusko mornarico. Lansirali smo jedrsko podmornico Khabarovsk," je dejal Belousov, potem ko je Moisejev v znak tradicije ob trup podmornice zavihtel šampanjec.

Rusko ministrstvo za obrambo je na spletu potrdilo, da bo nova podmornica nosila robotske oborožitvene sisteme "za različne namene". Kot navaja portal The Barents Observer, pa lahko podmornica s seboj prevaža tudi podvodne jedrske drone oz. torpede na jedrski pogon Pozejdon, ki so jim nadeli ime "rakete sodnega dne". Gre za orožje, ki naj bi imelo medcelinski doseg in bi lahko povzročilo ogromno uničenje. Fotografije, objavljene s slovesnosti, prikazujejo le zadnji del podmornice, črpalno-reaktivni sistem pa je bil delno pokrit. Po zasnovi je krmni del trupa podoben podmornicam z balističnimi raketami razreda Borej-A.

