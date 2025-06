Nove sankcije za Rusijo: 'Dlje ko bo trajala vojna, ostrejši bo naš odgovor'

Obenem skuša unija dodatno omejiti dostop Rusije do tehnologije na bojišču. V okviru novega svežnja uvaja sankcije proti več kot 45 ruskim podjetjem in posameznikom, ki ruski vojski dobavljajo brezpilotne letalnike, orožje, strelivo, vojaško opremo, kritične komponente in logistično podporo.

Sankcije proti 28 posameznikom

Države članice EU, katerih obrambni in zunanji ministri se sestajajo v Bruslju, so obenem sprejele dodatne ukrepe, povezane z ruskimi hibridnimi grožnjami in kršenjem človekovih pravic. Članice so tako uvedle sankcije proti 28 posameznikom, odgovornim za hude kršitve človekovih pravic, zatiranje demokratične opozicije in dejavnosti, ki resno spodkopavajo pravno državo v Rusiji.

Številna imena, ki so se znašla na seznamu, so imela vlogo pri preganjanju pokojnega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, so zapisali v sporočilu Sveta EU.