Novi satelitski posnetki: Rusija kopiči sile ob ukrajinski meji

Satelitski posnetki iz zahodnih ruskih regij Voronež in Kursk razkrivajo pojav novih vojaških baz in postojank, ki naj bi bile zgrajene v zadnjih nekaj mesecih. Nekatere naj bi se nahajale na istih lokacijah kot v začetku leta 2022, tik pred začetkom invazije. Voronež in Kursk ležita v neposredni soseščini ukrajinskih regij Harkov in Sumi. V slednji že več dni poročajo o obstreljevanju z ruske strani, na območju Harkova pa naj bi bile aktivne posamezne manjše ruske sabotažne skupine.

Ukrajinski obrambni minister Aleksej Reznikov je opozoril, da bi Rusija lahko sprožila novo ofenzivo pred obletnico invazije, ki bo 24. februarja. Po njegovih navedbah naj bi Rusija ob ukrajinskih mejah namestila približno 500.000 vojakov. Ukrajinci že nekaj časa trdijo, da se Putin ni ustavil pri 300.000 mobilizirancih in da se vpoklici v vojsko še vedno izvajajo, le bolj pritajeno. Reznikov ugiba, da bi se lahko ofenziva začela simultano z juga in vzhoda. Tudi ukrajinska vojaška obveščevalna služba je opozorila, da v prihodnjih dveh mesecih sledi eskalacija spopadov.

Ruski predsednik Vladimir Putin se je medtem sestal s svojimi sodelavci in uradno govoril o obnavljanju infrastrukture Krima, Belgoroda, Brijanska in Kurska, ki je utrpela škodo v ukrajinskem obstreljevanju. Ob tem je dejal, da je prioriteta oblasti "končati ukrajinsko obstreljevanje krajev ob meji". Bi to lahko pomenilo, da bo "nova ruska udarna pest" usmerjena proti ozemljem, s katerih ukrajinska artilerija lahko doseže ruske kraje? Morda. Nihče natanko ne ve, kakšni so ruski načrti. Kroži pa veliko ugibanj. Še najmanj verjeten je nov naskok na Kijev, skoraj gotovo pa je še dodatno povečanje obsega bojev v Donbasu.

Ukrajinci navajajo sledeče številke: Nova polmilijonska armada naj bi za napad pripravila 1800 tankov, 3950 oklepnikov, 400 bojnih letal in 300 helikopterjev. Poleg tega naj bi Putin imel na voljo še 2700 topov in 810 raketnih lanserjev različnih tipov, navaja Foreign Policy. Vojaški analitiki, tudi neodvisni ruski, poudarjajo, da kljub vsemu Rusija (še) ni pripravljena na obsežno in koordinirano vojaško akcijo na več frontah. Mobiliziranci naj še ne bi bili povsem integrirani v vojaške enote, pojavlja pa se še vprašanje kroničnih logističnih težav, razmišljalo naj bi se tudi o reorganizaciji vojaških enot, saj naj bi se bataljonske taktične skupine izkazale za neučinkovite.

Se je napovedana ofenziva v resnici že začela?

Rusija novih obsežnih operacij ne napoveduje. Se pa je zgodilo več lokaliziranih ofenziv, za katere za zdaj še ni jasno, ali so del večje slike ali gre za poskus 'vezanja' ukrajinskih rezerv na različnih odsekih fronte, stran od načrtovane smeri glavnih prodorov. Tako so od začetka leta sprožili napade na jugu v smeri Zaporožja, zahodno od Kremenine proti Limanu, severno od Kupjanska ter pri Ugledarju.

Prav tam je ruska vojska doživela polom, potem ko je zaradi slabe koordinacije med enotami 155. mornariške brigade in 35. motorizirane strelske brigade, ki sta načrtovali obkolitev in zasedbo Ugledarja, 'izginila' velika oklepna kolona. Pripadniki 35. brigade so vzhodno od Ugledarja zapeljali na minsko polje, nato pa postali tarča ukrajinskega topništva. V napadu naj bi enota po dostopnih fotografijah in posnetkih izgubila do 30 vozil – oklepnikov in tankov. Ugledar leži na strateški vzpetini nasproti Pavlovke, ki so jo ruske enote pred meseci le s težavo zavzele. Za Ukrajince je kraj izrednega pomena, saj preprečuje ruski prodor z juga v osrčje regije Doneck.