Novinarka, ki je obiskala grobišče v Izjumu: Huje je od vsega, kar si lahko predstavljate

Pred kratkim je obiskala prizorišče, kjer so odkrili okoli 450 grobov, in se pogovarjala s preiskovalci, ki verjamejo, da so se tam zgodili vojni zločini nad Ukrajinci. Na truplih, ki so jih izkopali iz plitkih grobov, naj bi bili namreč vidni znaki mučenja in usmrtitev.

Šele ob hoji po gozdni poti se razkrijejo razsežnosti groze, piše Chazova. Vsaka od teh sipin je izkopan grob – izpraznjeni pravokotniki različnih velikosti, v katerih so bili še nekaj ur pred tem pokopani ljudje. Na desetine trupel so že odkopali in jih prepeljali v improvizirano mrtvašnico na nadaljnje preiskave. Toda prvi zaključki so mračni – na večini trupel so znaki mučenja.

Povsod okoli Andreja so v rahli zemlji izkopani sveži grobovi. Potem ko truplo izvlečejo, za trenutek obstanejo v tišini v znak spoštovanja do mrtvih. " V nadrealističnem prizoru, ob množici odkritih trupel, več forenzičnih izvedencev hkrati poda svoje zaključke, ki jih policisti zapišejo. Ta mračna litanija odmeva po gozdu. Edini drugi zvoki prihajajo od muh, ki se pasejo po truplih, od klikanja sprožilcev fotoaparatov in obstreljevanja, saj le nekaj sto metrov stran divja vojna," našteva Chazova.

Na vprašanje, kako se počuti ob tem, odgovori, da grozno. " To je grozen trenutek v mojem življenju in prva taka izkušnja v petih letih mojega službovanja . Mislim, da bomo v prihodnosti vsi potrebovali psihološko pomoč, ker se bo to za vedno vtisnilo v naš spomin. Na grobovih ni imen, samo številke. 418. 418 ljudi je pokopanih tukaj, si lahko predstavljate? "

Forenziki so za pomoč pri izkopavanju trupel prosili gasilce. " Moja naloga je izkopati trupla, da lahko forenziki ugotovijo, kaj se je tem ljudem zgodilo ," novinarki pove gasilec Andrej Vladimirovič Sergienko . " Trupla nato položimo v vreče in jih prepeljemo v mrtvašnico."

Na truplih znaki mučenja in usmrtitev

Manjša skupina novinarjev opazuje in posluša forenzika, oblečenega v belo zaščitno opremo, ki čepi nad pravkar izkopanim truplom. Počasi našteva svoje zaključke: "Telo moškega v osemdesetih letih. Njegove roke so zvezane na hrbtu, glava pokrita s suknjičem. Njegovi testisi so zdrobljeni, na notranji strani stegen so sledi mučenja. Prejel je močan udarec po glavi, od zadaj, verjetno z ostrim predmetom, kot je nož." Po še nekaj grozljivih podrobnostih sname rokavice in sede na bližnji štor. Ne želi več komentirati grozljivega odkritja.

V enem večjih grobov so našli trupla 17 ukrajinskih vojakov z zvezanimi rokami in znaki, da so bili ubiti od blizu.

Po navedbah ukrajinskih tožilcev za vojne zločine je bila v Izjumu večina ubitih lokalnih prebivalcev. "Nekatere bi lahko že identificirali, a ker so umrli pred približno šestimi meseci in so trupla že razkrojena, je težko narediti kakršne koli zaključke. Potrebni bodo dodatni testi DNK, vključno s primerjalno DNK njihovih sorodnikov. Kar lahko že zdaj ugotovimo, so znaki nasilne smrti. Na nekaterih truplih so vidne sledi mučenja," je za DW povedal tožilec Volodymyr Lymar. Samo za regijo Harkov je bilo po njegovih besedah sproženih že več kot 4000 kazenskih postopkov, ki so jih zagrešili ruski vojaki. "Točne številke vam ne bom povedal, ker se povečuje iz minute v minuto."

Zaradi grozodejstev, ki jih vsak dan odkrivajo na osvobojenih ozemljih, so na omenjeno območje v regiji Harkov že napotili kakih tisoč dodatnih policistov iz drugih delov države, ki so zadolženi za dokumentiranje dokazov in zbiranje pričevanj, z upanjem, da bodo storilci privedeni pred sodišče.