Novinarka Ovsjanikova tokrat obtožena širjenja lažnih informacij o ruski vojski

Ruske oblasti so pridržale nekdanjo novinarko državne televizije Marino Ovsjanikovo in jo obtožile širjenja lažnih informacij o ruski vojski, zaradi česar ji grozi zaporna kazen do 10 let zapora, je sporočil njen odvetnik. Ovsjanikova je širši javnosti postala znana marca, ko je prekinila televizijsko oddajo in protestirala proti vojni v Ukrajini.

icon-expand Marina Ovsjanikova FOTO: AP Preiskovalci so proti Ovsjanikovi uvedli kazensko preiskavo, potem ko je sredi julija v bližini Kremlja pripravila protivojni protest, fotografije protesta pa objavila na svojem kanalu na Telegramu. Takrat je v rokah držala napis, na katerem je ruskega predsednika Vladimirja Putina označila za morilca, ruske vojake pa za "fašiste". Zatrdila je, da je v Ukrajini umrlo 352 otrok, na tleh pred njo pa so ležale tri lutke z rdečo barvo na obrazih in oblačilih. PREBERI ŠE Ruska urednica, ki je med TV poročili razprostrla transparent, prejela denarno kazen Njen odvetnik Dmitri Zahvatov je za francosko tiskovno agencijo AFP danes potrdil, da so proti Ovsjanikovi uvedli kazensko preiskavo. Povedal je, da je obtožena širjenja informacij o ruskih oboroženih silah, ki jih je vlada označila za lažne, in da bo noč preživela v preiskovalnem priporu. Ovsjanikova je prek Telegrama zjutraj sporočila, da je deset pripadnikov policije ob 6. uri po krajevnem času vdrlo v njen dom in ga preiskalo, preden so jo odpeljali, še navaja AFP. Ovsjanikova, ki je bila rojena v Ukrajini, je širši javnosti postala znana marca, potem ko je prekinila informativno oddajo na ruski državni televiziji, da bi protestirala proti vojni v Ukrajini. Zaradi nasprotovanja ruski invaziji v Ukrajini je bila že nekajkrat aretirana in tudi denarno kaznovana.