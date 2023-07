Novo rusko obstreljevanje Odese terjalo smrtno žrtev, najmanj 18 ranjenih

Ruske sile so ponoči znova obstreljevale ukrajinsko pristaniško mesto Odesa ob Črnem morju, ki je pomembno tranzitno vozlišče za izvoz žita iz Ukrajine. V napadih je umrla ena oseba, najmanj 18 je ranjenih. Medtem se bosta v ruskem Sankt Peterburgu sestala predsednika Rusije in Belorusije, Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko.

"Zaradi ruskega nočnega terorističnega napada v Odesi je na žalost umrl en civilist," je na Telegramu sporočil vodja ukrajinskega regionalnega vojaškega poveljstva Oleg Kiper. Dodal je, da je bilo v obstreljevanju ranjenih 18 ljudi, vključno s štirimi otroki. Operativno poveljstvo ukrajinskih sil na jugu države je sporočilo, da so ruske sile v napadu uporabile najmanj pet različnih vrst raket, od katerih naj bi ukrajinska zračna obramba številne uspešno uničila. Preostale so poškodovale več stavb in pristaniško infrastrukturo v Odesi, zadeli naj bi tudi pravoslavno katedralo. Pristaniško mesto na jugu Ukrajine je bilo ta teden že večkrat tarča ruskih zračnih napadov, odkar je Moskva oznanila odstop od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja. Medtem se bosta danes v ruskem mestu Sankt Peterburgu sestala predsednika Rusije in Belorusije, Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko. Na srečanju bosta po navedbah Kremlja razpravljala o "strateškem partnerstvu in zavezništvu" med državama. To bo njuno prvo srečanje v živo, odkar je Lukašenko konec junija posredoval pri končanju upora ruske najemniške vojaške skupine Wagner.