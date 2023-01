Novorosijsk spet zapuščajo bojne ladje. Se pripravlja nov raketni napad?

Pred nekaj dnevi je iz ruskega mornariškega oporišča Novorosijsk na vzhodni obali Črnega morja izplulo nenavadno veliko število vojaških ladij. Britansko obrambno ministrstvo jih je naštelo najmanj deset. Ob tem je špekuliralo, da želi Rusija v strahu pred ukrajinskim napadom razpršiti svoje ladje ter da je malo verjetno, da je manever povezan s skorajšnjo vojaško operacijo. Nato se je zgodil obsežen raketni napad na cilje kritične infrastrukture.

"Črnomorska flota je osredotočena na domnevne grožnje iz Ukrajine in še naprej daje prednost zaščiti svojih sil pred ofenzivnimi ali patruljnimi operacijami," so zapisali v dnevni izjavi ministrstva. Le tri dni kasneje se je zgodil obsežen ruski raketni napad, pri katerem so sodelovala tudi plovila, ki so izplula iz Novorosijska. Za razliko od britanskega poročila pa je portal Navalnews že ob izplutju opozoril, da se morda pripravlja nov napad z vodenimi raketami. Portal je o izplutju ladij poročal tudi 22. decembra, ko je prav tako šlo za uvodno dejanje pred lansiranjem vodenih raket Kalibr iz ladij v Črnem morju. 11. januarja so tako opozorili na nenavadne aktivnosti črnomorske flote. Tisto jutro so ruske bojne ladje in podmornice v večjem številu zapustile mornariško bazo v ruski regiji Krasnodar. V skupini je bila tudi transportna ladja za amfibijske operacije Pjotr Morgunov, največja v Črnem morju. Poleg nje so izplule tri posodobljene podmornice razreda Kilo. V pristanišču je ostalo le nekaj vojaških ladij.

Transportno ladjo Pjotr Morgunov so nazadnje opazili v začetku oktobra, ko je po napadu na krimski most prevažala tovor na Krim. Rusija je zaradi poškodovanega mostu aktivirala svojo floto, ki skrbi za ohranjanje logističnih povezav med Krimom in osrednjim delom države. Ker pa so tokrat Pjotra Morgunova spremljala še druga plovila, so pri Navalnews sklepali, da gre za več kot občajno oskrbovalno pot. Pri tem so razdelali tri scenarije: 1. odziv na ukrajinsko grožnjo, 2. priprava na raketni napad na ukrajinske cilje in 3. priprava na izkrcanje sil nekje na jugu Ukrajine. Ukrajina je konec oktobra pokazala, da lahko ogrozi oporišča črnomorske flote. 29. oktobra je z droni iz zraka, a tudi z morja, napadla bazo v Sevastopolu. Tudi Novorosijsk je 18. novembra doživel podoben napad. V obeh primerih je bila škoda, ki so jo Ukrajinci povzročili, majhna, vendar pa je ruski mornarici poslala jasen signal, da je 'dotakljiva'.