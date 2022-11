Nuklearka v Zaporožju zaradi obstreljevanja spet odklopljena iz omrežja

Zaradi ruskega obstreljevanja je jedrska elektrarna v Zaporožju ponovno odklopljena iz električnega omrežja, je sporočil ukrajinski operater jedrskih elektrarn Energoatom. Medtem je ukrajinska vojska poročala o intenzivnih spopadih na več območjih po vsej državi, predvsem v mestih Bahmut in Soledar na vzhodu Donbasa.

Jedrsko elektrarno v Zaporožju so ponovno odklopili iz električnega omrežja, potem ko je rusko obstreljevanje poškodovalo preostale visokonapetostne vode, tako da je ostala samo z dizelskimi generatorji, so na spletni strani sporočili iz Energoatoma. Po oceni operaterja ima nuklearka, ki je v ruskih rokah, vendar jo upravljajo ukrajinski delavci, goriva za delovanje generatorjev za 15 dni. O ruskih napadih so poročali tudi iz Krivega Roga v osrednji Ukrajini, iz Sumija in Harkova na severovzhodu ter iz Donecka in Luganska na vzhodu države. Po podatkih oblasti na območju Harkova je bilo v ruskih napadih ranjenih pet žensk in dva moška. Ruski napadi z raketami in iranskimi brezpilotnimi letalniki naj bi bili sicer usmerjeni predvsem na infrastrukturo. "Sovražnik poskuša zadržati začasno zavzeta ozemlja, svoja prizadevanja pa osredotoča na omejevanje delovanja ukrajinskih sil na določenih območjih," so danes sporočili iz ukrajinskega generalštaba.

icon-expand Jederska elektrarna v Zaporožju FOTO: AP

Ukrajinske oblasti so poročale tudi o intenzivnih spopadih v Bahmutu in Soledarju na vzhodu Donbasa. Po navedbah namestnice ukrajinskega obrambnega ministra Hanne Maliar so ukrajinske sile tam v enem dnevu odbile več deset ruskih napadov. "Tam je groza. Zemlja je črna kot asfalt. Vse je uničeno," je povedal ukrajinski vojak.

Sicer pa vojna na ukrajinskih tleh traja že 253 dni in v tem času se je zgodilo marsikaj. V sredo je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da se bo Moskva znova pridružila dogovoru o izvozu žita, vendar si pridržuje pravico do odstopa, če bo potrebno. "Od ukrajinske strani smo zahtevali zagotovila, da se kaj takega ne bo ponovilo, da humanitarni koridorji ne bodo uporabljeni v vojaške namene," je dejal Putin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil preobrat Moskve in s tem "pomemben diplomatski rezultat za našo državo in ves svet". "Izvajanje pobude za izvoz žita se nadaljuje," je dejal v sredo zvečer. "Kremelj od Ukrajine zahteva varnostna jamstva. To kaže tako na neuspeh ruske agresije kot na to, kako močni smo, ko ostanemo enotni." Obnovitev dogovora so pozdravile tudi Združene države in pozvale Rusijo, naj ga obnovi še ta mesec. Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je pohvalil posrednike ZN in Turčije, vendar je dejal, da je pomembno, da se dogovor "ne samo ponovno vzpostavi, ampak se obnovi še ta mesec". Državni sekretar Antony Blinken se je Turčiji zahvalil za njena prizadevanja in poudaril, da je Moskvo spomnil na "pomen nadaljnjega spoštovanja sporazumov, ki so jih posredovali ZN, in njenih zavez k podpori varne preskrbe s hrano," je zapisano v izjavi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da se bo izvoz žita iz Ukrajine nadaljeval z odobritvijo Rusije ali brez nje. Zelenski se je zahvalil Erdoganu za njegovo vlogo pri ponovni vzpostavitvi dogovora.

Objavljene so bile podrobnosti o škodi, ki so jo na plinovodu Severni tok povzročile eksplozije konec septembra. Nord Stream AG je dejal, da je bilo približno 250 metrov plinovoda v Baltskem morju "uničenih".

Bela hiša je Severno Korejo obtožila, da je Rusiji naskrivaj poslala "znatno število" topniških granat, s čimer podpira njeno invazijo na Ukrajino. Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby je dejal, da ZDA verjamejo, da Severna Koreja "prikrito dobavlja" strelivo Rusiji in "skuša ustvariti videz, kot da ga pošilja v države na Bližnjem vzhodu ali v Severni Afriki". Putin je sicer v sredo pozval k posodobitvi orožja, ki ga uporablja ruska vojska. "Orožje se mora nenehno izboljševati in ostati učinkovito. Da bi to dosegli, ponavljam, je pomembno zagotoviti aktivno konkurenco med proizvajalci in razvijalci," je dejal. Ruske oblasti v ukrajinski južni pokrajini Herson so nadaljevale s prepričevanjem prebivalcev k evakuaciji. Prebivalci, ki so sodelovali z okupacijskimi silami, so odhajali, nekaj odhajajočega zdravstvenega osebja pa je odneslo opremo iz bolnišnic, piše v izjavi, ki jo je ukrajinska vojska objavila v sredo zvečer. Prebivalcem mesta Nova Zburivka v regiji Herson so dali tri dni časa, da zapustijo mesto, in jim povedali, da bo evakuacija obvezna od 5. novembra. Vlada Združenega kraljestva je medtem na seznam sankcij dodala dva ruska oligarha in poslovna partnerja Romana Abramoviča, Aleksandra Abramova in Aleksandra Frolova.

icon-expand Varnostni svet ZN je v sredo z veliko večino zavrnil poskus Rusije za ustanovitev komisije za preiskavo njenih obtožb o vpletenosti ZDA v domnevni razvoj biološkega orožja v Ukrajini. FOTO: AP