Ob dnevu neodvisnosti na Ljubljanskem gradu razgrnili ukrajinsko zastavo

Ob ukrajinskem prazniku se z vsega sveta vrstijo čestitke in izrazi podpore državi ob ruski agresiji. Med drugim so čestitke Ukrajini izrazili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu."Iskrene čestitke Ukrajini in pogumnim Ukrajincem ob dnevu neodvisnosti. Obe državi sta zavezani nadaljnji krepitvi prijateljskih vezi v korist obeh narodov. Slovenija v teh težkih časih podpira Ukrajino," so zapisali.

Podporo "pogumnim in močnim Ukrajincem" je izrazila tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je dodala, da je pomen letošnjega ukrajinskega dneva neodvisnosti večji kot kdaj koli prej, nemški kancler Olaf Scholz pa je ob objavi video nagovora zapisal, da Ukrajina "že šest mesecev pogumno brani svojo neodvisnost", in državi prav tako čestital ob prazniku.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je objavilo zahvalo, poziv k boju za svobodo in videoposnetek, na katerem na različnih koncih sveta plapola ukrajinska modro-rumena zastava.

Ukrajinsko zastavo so danes razgrnili tudi na Ljubljanskem gradu. Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrij Taran je v video nagovoru pojasnil, da je svoje kolege veleposlanike, ki so akreditirani v Sloveniji, pozval, da izrazijo podporo ukrajinski zastavi. "Celo barve naše zastave so odraz naše želje po miru v Ukrajini. Rumena simbolizira spokojna pšenična polja, modra pa mirno nebo nad celotno Ukrajino."