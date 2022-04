Več raket zadelo tudi Lvov, prebivalci v zakloniščih

Župan Lvova Andrij Sadovi je sporočil, da je mesto zadelo pet raket. Z območij, ki so jih zadele rakete, se vije temen dim, prebivalcem pa so svetovali, naj ostanejo v zakloniščih.

Ob tem je ukrajinski predsednik ponovil poziv Zahodu, naj v Ukrajino čim prej pošlje dodatno orožje in vojaško opremo. "Tako kot ruske sile uničujejo Mariupol, želijo z obličja zbrisati druga mesta in skupnosti na območju Donecka in Luhanska," je posvaril.

Prepričan je, da je še vedno pomemben dialog z Rusijo, vendar je to vse težje zaradi grozot, ki so jih ruski vojaki izvedli v Buči in drugih delih države. "Naša družba si ne želi, da nadaljujemo pogovore," je povedal.

Spopadi v Mariupolu se nadaljujejo

Po tem, ko se v soboto ukrajinske sile niso odzvale na poziv Moskve, naj zapustijo Mariupol, so se v mestu nadaljevali spopadi. Vodja tamkajšnje policije Mihajlo Veršinin je v nedeljo za lokalno televizijo povedal, da v jeklarni Azovstal niso le ukrajinski borci, ampak se tam skrivajo tudi številni civilisti, ki so želeli ubežati obstreljevanju. "Ne zaupajo Rusom. Vidijo, kaj se dogaja v mestu in zato ostajajo na območju tovarne," je povedal. Navedb ni bilo možno neodvisno potrditi. Več tisoč ukrajinskih braniteljev naj bi se sicer zabarikadiralo na območju tovarne, večji deli mesta pa naj bi bili že pod nadzorom ruskih sil. V mestu ostaja še okoli 100.000 ljudi.