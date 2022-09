Objavljen prvi posnetek Vjekoslava Prebega na svobodi

Hrvaško zunanje ministrstvo je že v sredo sporočilo, da je pri osvoboditvi zajetih ujetnikov sodelovala tudi Savdska Arabija, premier Andrej Plenković pa se ji je zahvalil za pomoč. "Vlada Republike Hrvaške skupaj z ministrstvom za zunanje zadeve že od prvega dne predano dela in sodeluje z ukrajinskimi organi pri osvoboditvi Prebega, o čemer sta se pogovarjala tudi predsednik vlade RH Andrej Plenković in ukrajinsko vodstvo med majskim obiskom v Ukrajini. Ob tem se zahvaljujemo Savdski Arabiji in prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu za angažiranost, pa tudi ukrajinski strani za sodelovanje in srčno pomoč pri reševanju tega primera," so sporočili s hrvaškega ministrstva za zunanje in evropske zadeve.