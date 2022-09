Objemi in palačinke za ukrajinske vojake, ki osvobajajo mesta: 'Hvala, fantje!'

Ukrajinski vojaki nepričakovano hitro napredujejo v bližini strateško pomembnih mest Kupiansk in Izjum. In medtem ko se nepričakovano uspešna protiofenziva v severovzhodni regiji Harkov nadaljuje, domačini navdušeno pozdravljajo svoje osvoboditelje z objemi, obljubili so jim tudi palačinke, kažejo videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih.

Ukrajinski vojaki vzpostavljajo zanko okoli ruskih sil v strateškem mestu Izjum, ki je ključnega logističnega pomena za operacije Moskve v regiji Donbas v vzhodni Ukrajini. Rusija sicer vztraja, da pošilja okrepitve in "evakuira" civiliste zaradi ukrajinskega napredovanja, poroča Politico. Medtem ko prodirajo globlje na rusko okupirano ozemlje, ukrajinski vojaki objavljajo video posnetke sprejema v mestih in vaseh ob poti njihovega preboja. Na posnetku, posnetem v mestu Balakliia, ki je imelo pred vojno okoli 28.000 prebivalcev, skupina žensk navija za prihajajoče ukrajinske vojake na glavnem trgu. V ozadju se pojavi ukrajinski vojak, ki si briše noge v nekaj, kar je videti kot zastava ene od proruskih separatističnih skupin. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V drugem videu skupina žensk objema več ukrajinskih vojakov na vhodu v stanovanjsko hišo v Balakliji, točijo solze veselja in ponavljajo "Hvala, fantje!" Ena od žensk svojim osvoboditeljem ponudi celo palačinke. "Težko nam je, a gremo naprej," pa je v jedrnatem komentarju teh videoposnetkov dejal Valerij Zalužni, vrhovni poveljnik oboroženih sil. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ukrajinska protiofenziva v regiji Harkov je največji napredek Kijeva, odkar so se bile ruske enote v začetku marca prisiljene umakniti iz okolice Kijeva in severne Ukrajine. Od takrat je Rusija osredotočila svoj vojaški napad na ukrajinsko industrijsko regijo Donbas. Poteza za nastavitev zanke okoli Izjuma je obudila spomine na veliki spopad, ki je potekal na skoraj popolnoma istem ozemlju v drugi svetovni vojni. Tu so Nemci z operacijo Federicus zadali velik udarec Rdeči armadi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Posnetek, ki je včeraj zaokrožil po družbenih medijih, je pokazal, da so ukrajinske enote že dosegle obrobje mesta Kupjansk, glavnega železniškega križišča. Če bi Ukrajina znova prevzela nadzor nad mestom, bi to lahko povzročilo velike težave za ruske vojaške skupine okoli Harkova. Mihajlo Podoliak, svetovalec v uradu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je ocenil, da gre za "ključno strateško mesto, prek katerega celotna skupina ruskih čet v Harkovu prejema pomoč in rezerve". "To je ključno prometno križišče, ki ga moramo pridobiti nazaj, nato pa bomo pogledali, kam od tam – na sever ali na jug," je pojasnil Podoliak. Medtem ni jasno, s kakšnim odporom bi se Ukrajina lahko soočila. Rusko obrambno ministrstvo je objavilo kratek videoposnetek, ki naj bi prikazoval "premestitev ruskih vojakov v smeri Harkova". S posnetka pa ni bilo razvidno, koliko vojakov in kakšno opremo bi lahko Rusija premaknila v regijo, dodaja Politico. Vitalij Gančev, vodja vlade v Harkovu, ki ga je imenovala Rusija, je v televizijskem intervjuju povedal, da so proruske oblasti začele "evakuirati civiliste" iz Izjuma in Kupijanska. Medtem ko lahko bliskovit napredek Kijeva prinese nekaj olajšanja proukrajinskim lokalnim prebivalcem, se lahko tisti, ki so privolili v sodelovanje z okupacijskimi oblastmi v regiji, zdaj soočijo s posledicami. Kirilo Timošenko, namestnik vodje urada vodje kabineta Zelenskega, je v petek objavil fotografijo, ki prikazuje ujetega moškega s prevezanimi očmi in zvezanimi rokami na hrbtu, ki je bil predstavljen kot nekdanji vodja oblasti Ivanivke, ki jo je postavila Rusija.