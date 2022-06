Obljuba voditeljev G7: Milijardna pomoč za reševanje prehranske krize

Skupino G7 tvorijo Kanada, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, ZDA in Japonska, poseben status pa pripada tudi EU. Tokratni vrh je bil posvečen predvsem vojni v Ukrajini in soočanju z njenimi posledicami. Ob Ukrajini in prehranski varnosti pa so voditelji govorili tudi o podnebnih vprašanjih, energetiki in zdravju.