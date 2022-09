Oboroženi vojaki hodijo od vrat do vrat in zbirajo glasove

"Odgovoriti moraš ustno, vojak odgovor zabeleži na listu in ga obdrži," je BBC povedala prebivalka mesta Enerhodar v Zaporožju. V Hersonu so ruski gardisti stali sredi mesta z volilno skrinjico in zbirali glasove.

Kot poročajo ruski državni mediji, glasovanje od vrat do vrat poteka zaradi varnosti. "27. septembra bo potekalo izključno glasovanje na voliščih," je poročala državna tiskovna agencija Tass.

Prebivalka Melitopola je za BBC povedala, da sta dva lokalna "kolaboranta" v družbi dveh ruskih vojakov potrkala na vrata njenih staršev in jima izročila glasovnice. "Moj oče je označil proti pridružitvi Rusiji. Mama je stala zraven in vprašala, kaj se bo zgodilo, če označiš proti. Rekli so ji, da nič," je dodala in poudarila, da jih skrbi morebitno rusko maščevanje. Ena glasovnica je sicer namenjena za celotno gospodinjstvo, je še povedala.