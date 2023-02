Obramba Bahmuta čedalje težja, tam se borijo najboljši Wagnerjevi plačanci

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bojevanje v mestu Bahmut postaja vse večji izziv. Gre za mesto, ki je že več tednov prizorišče hudih spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami. Ukrajinska vojska trdii, da so Wagnerjevi plačanci v bitko za to mesto poslali svoje najbolj izurjene vojake. "Sovražnik nenehno uničuje vse, kar bi lahko uporabili za zaščito naših položajev," je dejal Zelenski in se vsakemu posamezniku zahvalil za pogum.

Intenzivni spopadi v okolici Bahmuta v samooklicani Ljudski republiki Doneck potekajo že več tednov. V mestu, kjer je pred vojno živelo več kot 70.000 ljudi, še vedno vztraja okoli 6000 prebivalcev, ki so jih ukrajinske oblasti nedavno pozvale k evakuaciji. Prizadevanja ruskih sil za zavzetje tega industrijskega mesta so se v zadnjem času okrepila, njihove čete pa se povečujejo. Separatistični voditelj regije Denis Pušilin je dejal, da so "praktično vse ceste" v mesto pod ruskim nadzorom. Zelenski: Razmere postajajo čedalje težje Zelenski je z odlokom, izdanim v nedeljo zvečer, odstavil visokega poveljnika ukrajinskih sil v Donbasu Edvarda Moskaljova. Razloga za to odločitev ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem večernem nagovoru priznal, da razmere v mestu postajajo čedalje težje. Vojaki, ki branijo mesto, so po njegovih besedah pravi junaki, on pa je hvaležen prav vsakemu posamezniku. Zaveznike je ponovno pozval, naj jim pošljejo sodobna bojna letala, s katerimi bi lahko celotno ozemlje države branili pred ruskim terorjem. Tudi poveljnik ukrajinskih kopenskih sil, generalpolkovnik Oleksandr Sirski, je dejal, da so razmere okoli Bahmuta "izjemno napete", deloma tudi zaradi vključenosti "najbolj izurjenih" pehotnih enot ruske skupine plačancev Wagner. "Kljub znatnim izgubam, ki jih je utrpel, je sovražnik v ofenzivo vključil najbolj izurjene Wagnerjeve pehotne enote, ki poskušajo prebiti obrambo naših čet in obkoliti mesto," je sporočil. "V bitki za Bahmut naši vojaki kažejo izjemen odpor, pogum in junaštvo," je še dodal. Ukrajinske sile naj bi nameravale v prihodnjih mesecih izvesti ofenzivo za osvoboditev nekaterih ozemelj na vzhodu in jugu države, vključno z Mariupolom, strateško pomembnim pristaniškim mestom ob Azovskem morju, ki so ga ruske sile po več tednih smrtonosnega obleganja zavzele maja lani. V ponedeljek je Sergej Čerevatij, tiskovni predstavnik za vzhodno vojaško poveljstvo, za ukrajinsko televizijo povedal, da Bahmut ostaja glavna tarča sovražnikovega napada. "Tam se osredotočajo na preboj naše obrambe, še posebej na območju naselij Dubovo-Vasilivka, Jahidne, Ivankivske in Pivnične." Vsi kraji so zahodno od Bahmuta. "Na tem delu fronte je bilo 300 napadov z različnimi vrstami topništva in raket. Odvilo se je 60 spopadov, kjer je sovražnik izgubil 63 mož, 141 pa je bilo ranjenih." Ruske sile na območju Bahmuta izvedle več napadov Ruska vojska je na območju Bahmuta v ponedeljek izvedla več napadov. Kot je sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov, so zadeli skladišče streliva ukrajinskih oboroženih sil, rusko topništvo pa je uničilo tudi ukrajinske tanke, oklepno opremo in vozila. Navedb z bojišč sicer ni mogoče neodvisno preveriti. Ameriška finančna ministrica v Kijevu obljubila dodatno pomoč V ponedeljek je ameriška ministrica za finance Janet Yellen nenapovedano obiskala Kijev, kjer je najavila sprostitev dodatne gospodarske pomoči za Ukrajino v vrednosti 1,25 milijarde dolarjev. To je prvi sveženj iz deset milijard dolarjev vrednega paketa finančne pomoči Ukrajini, ki ga je konec lanskega leta potrdil zvezni kongres v Washingtonu. V pogovoru z Zelenskim je ponovila to, kar je predsednik ZDA Joe Biden že večkrat povedal, med drugim prejšnji teden na obisku Kijeva. ZDA bodo Ukrajini stale ob strani, dokler bo to potrebno, je sporočilo ameriško ministrstvo za finance. Po navedbah Kijeva se je Zelenski zahvalil ZDA za trajno podporo od začetka ruske invazije februarja lani. ZDA so Ukrajini v zadnjem letu namreč že namenile 13 milijard dolarjev gospodarske pomoči. Biden je Ukrajini obljubil tudi dodatno vojaško pomoč v višini do 460 milijonov dolarjev. S tem je skupna vojaška, finančna in humanitarna pomoč ZDA Ukrajini v zadnjem letu narasla na 50 milijard dolarjev. Vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni se je prav tako v ponedeljek po telefonu pogovarjal z načelnikom štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, generalom Markom Milleyjem. Poudaril je, da Ukrajina nujno potrebuje ameriška bojna letala F-16, do česar pa Washington še naprej ostaja zadržan.