'Obstreljevanje stanovanjskih zgradb in ubijanje civilistov sta vojna zločina'

Da Slovenija najostreje obsoja "podle raketne napade ruske vojske na Kijev in druga ukrajinska mosta", so prek spleta sporočili v slovenskem zunanjem ministrstvu. Jasno so tudi dejali, da sta obstreljevanje stanovanjskih zgradb in ubijanje civilistov vojna zločina. "Svetu ponovno kaže, s kakšnim režimom se soočamo: režim, ki izbira cilje brez razlikovanja. S takšnim, ki med otroke seje teror in smrt," je na spletu zapisala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je zagotovila, da Evropa ne bo spregledala tega kriminala. Peking medtem po novih napadih na Kijev poziva k umiritvi napetosti.

Po več raketnih napadih na ukrajinske regije, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je naštel Kijev, Hmelnicki, Lvov in Dnipro, Vinica, Frankiv, Zaporožje, Sumi, Harkov, Žitomir, Kirovograd in jug države, se je odzvalo tudi slovensko zunanje ministrstvo, ki je ob tem sporočilo, da je slovensko osebje v Ukrajini varno. "Slovenija najostreje obsoja podle raketne napade ruske vojske na Kijev in druga ukrajinska mesta. Bombardiranje stanovanjskih zgradb in ubijanje nedolžnih civilistov sta vojna zločina, ki ne smeta ostati nekaznovana," je sporočilo slovensko zunanje ministrstvo. Objavo ministrstva je na spletu delila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. PREBERI ŠE V Kijevu odjeknile eksplozije, Ukrajina Rusiji obljublja povračilo Že pred tem se je na napade v Zaporožju odzval tudi evropski komisar za krizno odzivanje Janez Lenarčič, ki je dejal, da najstrožje obsoja ruske napade na ukrajinske civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini. "Civilisti in civilna infrastruktura ne smejo biti tarča. Nikoli. Nikjer," je dejal. "To, kar se zdaj dogaja v Kijevu, je boleče. Svetu ponovno kaže, s kakšnim režimom se soočamo: režim, ki izbira cilje brez razlikovanja. S takšnim, ki med otroke seje teror in smrt. To je kriminal, za to bodo odgovarjali. Ukrajina bo zmagala. Evropa ne bo pogledala stran," pa je na spletu zagotovila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Dodala je, da je edina "izhodna točka, ki bi jo moral Kremelj iskati, pot iz Ukrajine". "Starši so me že zgodaj naučili, kako ravnati z nasilneži: pomiritev ne deluje. Pomiritev nikoli ni delovala. Pomiritev ne bo nikoli delovala. Za te zločine bo odgovorna Rusija," je obljubila. Britanski zunanji minister James Cleverly je ruski napad na ukrajinska mesta označil za nesprejemljivega. Ob tem je na Twitterju poobjavil zapis ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe, ki je ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za "terorista, ki govori z raketami". "Rusko izstreljevanje raket na civilna območja Ukrajine je nesprejemljivo. Danes zjutraj sem komuniciral z Dmitrom Kulebo, da bi okrepil stalno moralno in praktično podporo Združenega kraljestva Ukrajini. To je demonstracija Putinove šibkosti, ne demonstracija njegova moči," je še sporočil po poročanju Sky Newsa. Da je zgrožen nad številnimi ruskimi raketnimi napadi na mesta po vsej Ukrajini, vključno s prestolnico Kijev, ki so zadeli tudi civilne cilje, je na spletu zapisal namestnik predsednika moldavijske vlade in minister za zunanje zadeve Nicu Popescu. "Rusija mora nehati ubijati," je bil jasen in dodal, da so v stiku z moldavijskim veleposlaniškim osebjem v Kijevu, ki je varno. "Naše misli so z žrtvami brutalnih napadov. Stojimo z Ukrajino," je še dodal. Kitajska je medtem po napadih na ukrajinsko prestolnico izrazila upanje, da se bodo razmere v Ukrajini kmalu umirile. Tiskovna predstavnica kitajskega ministrstva za zunanje zadeve Mao Ning je dejala, da je Kitajska seznanjena s poročili o eksploziji na Krimskem mostu, ki povezuje Krim s celinsko Rusijo, ter tudi s ponedeljkovimi napadi na Kijev, poroča CNN. Ponovila je tudi stališče Kitajske o razmerah v Ukrajini in poudarila, da je Kitajska "vedno trdila, da je treba spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav".