Od predsednikovega svetovalca do izdajalca na 'seznamu za likvidacijo'

Očitno pa se je začel tudi lov na nekdanjega predsednikovega ožjega sodelavca. Aleksij Arestovič se je namreč znašel na seznamu sovražnikov Ukrajine, ki ga ureja spletna stran Mirotvorec, v lastni nevladne organizacije Mirotvorec Center. Ta vodi seznam več kot 200.000 oseb, ki naj bi delovale v koristi Rusije in proti ukrajinski državi. Poleg prebivalcev Krim in Dobnas ter ruskih vojakov in poveljnikov, so se od začetka ruske invazije na seznamu znašle tudi številne znane osebe, kot so nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder, nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi, pevec skupine Pink Floyd Roger Waters in boksarski šampion Roy Jones Jr. Več oseb, ki so se znašle na seznamu, med njimi tudi pisatelj Oles Buzina in nekdanji poslanec Oleg Kalašnikov, so končali pod streli neznancev, v nepojasnjenih okoliščinah in brez sodnega epiloga, le nekaj dni po objavi "tiralice" in osebnih podatkov na omenjeni spletni strani. Več mednarodnih človekoljubnih in novinarskih organizacij je kritiziralo objavo podatkov oseb in pozvalo k ukinitvi spletne strani.