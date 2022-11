Odhajajoči Rusi izropali Herson, odnesli tudi rakuna

Kot je v svojem rednem nagovoru sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so Ukrajinci v zadnjih dneh na območju Hersona izpod ruske oblasti osvobodili že več kot 60 naselij. Ob tem naj bi kijevske sile naletele na približno 2000 min, žic in neeksplodiranih granat, ki so jih za seboj pustili odhajajoči Rusi.

A preden so ruski vojaki odšli z regije, so za seboj pustili tudi izropane trgovine, lekarne in celo živalski vrt, pa tudi uničeno ključno infrastrukturo. Župan Hersona Roman Holovnia je v televizijskem intervjuju dejal, da v mestu zato zmanjkuje vode in da prebivalci nimajo niti zdravil, hrane, elektrike ter dostopa do komunikacijskega omrežja. "Vse so odnesli s seboj, popolnoma so izpraznili trgovine," je povedala 30-letna prebivalka Hersona Viktoria Dybovska.

Guverner regije se je Jaroslav Janushevich se je zato odločil, da bo v regiji kot varnostni ukrep še vedno veljala policijska ura. Ko bodo komunalne službe uspele mesto nekoliko obnoviti, vsaj kritično infrastrukturo, bodo policijsko uro odpravili, poroča Reuters.