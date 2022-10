Odkrili novo rusko mučilnico: 'Sosedje so ves čas poslušali krike iz kleti'

Ukrajinske oblasti so objavile videoposnetke in fotografije domnevne mučilnice, v kateri naj bi ruski vojaki mučili lokalne prebivalce in ukrajinske pripadnike oboroženih sil. Mučilnico so odkrili v vasi na severovzhodu države, ki so jo Ukrajinci pred kratkim osvobodili ruskega nadzora.

Sergij Bolvinov, vodja preiskovalcev v vzhodni ukrajinski regiji Harkov, je v sredo pojasnil, da policija preiskuje domnevno rusko mučilnico v vasi Piski-Radkivski. Ob tem je objavil videoposnetek, na katerem je vidna škatla z izpuljenimi zlatimi zobmi in zobnimi protezami. Na posnetku je prikazana tudi klet, kjer naj bi ruski vojaki zadrževali zapornike – lokalne prebivalce in pripadnike ukrajinskih oboroženih sil. Po besedah Bolvinova naj bi sosedje "ves čas poslušali krike iz kleti". Ukrajinski generalni tožilec Andrij Kostin je ob robu varnostne konference v Varšavi dejal, da na območjih, ki so bila osvobojena ruskega nadzora, vsakodnevno odkrivajo nove dokaze o mučenju in smrtnih žrtvah, vključno s štirimi trupli, ki so jih našli v sredo v regiji Harkov. Žrtve naj bi bili civilisti, kar bodo sicer lahko potrdili šele po koncu preiskave."Praktično v vsakem mestu in vasi smo našli nove dokaze o vojnih zločinih, ki jih je Ruska federacija zagrešila na okupiranem ozemlju Ukrajine," je opozoril.

icon-expand Najdeni izpuljeni zobje. FOTO: AP

V preteklih tednih in mesecih so ukrajinske oblasti odkrile več množičnih grobišč in na desetine mučilnic. Septembra so v mestu Izjum v Harkovu našli množično grobišče s približno 450 neoznačenimi grobovi. Guverner Harkova je opozoril, da je imelo kar 99 odstotkov najdenih trupel znake nasilne smrti. Rusija je obtožbe Kijeva o vojnih zločinih označila za laž.