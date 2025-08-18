Odlikovani ruski general ostal brez roke in noge

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je sporočila, da so vojaško kolono v Kursku napadli v nedeljo zgodaj zjutraj na avtocesti med Rilskom in Homutovko. "HUR ponavlja, da bo za vsak vojni zločin proti ukrajinskemu ljudstvu sledilo pravično povračilo," je poudarila agencija.

Po urajinskih kanalih na omrežju Telegram so se razširili posnetki, ki naj bi prikazovali uničenje ruske vojaške kolone, kjer je bil hudo ranjen ruski generalporočnik Esedula Abačev . S helikopterjem so ga nemudoma prepeljali v moskovsko bolnišnico, kjer so mu zdravniki amputirali roko in nogo, poroča Kyiv Post .

Slo naj bi za znanega predstavnika ruske vojske, ki je sodeloval že v več vojaških operacijah, pod katere se je podpisal Kremelj: armensko-azerbajdžanski konflikt, druga čečenska vojna, invazija v Gruzijo, spopadi v Siriji. Za vsako izmed naštetih sodelovanj ga je osebno odlikoval tudi ruski predsednik Vladimir Putin , navajajo.

Že od samega začetka, februarja 2022, sodeluje tudi pri invaziji v Ukrajino, poveljeval je enotam v Lugansku, Ukrajinci mu očitajo vojne zločine na civilisti tudi v Lisičansku. Ko so se avgusta lani začele krepiti ukrajinske operacije ob meji z Rusijo, pa je bil imenovan za poveljnika ruske skupine za zaščito meje v smeri Kurska.

V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki so bili medtem danes v Harkovu na severovzhodu Ukrajine ubiti najmanj štirje ljudje, še najmanj 18 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. "Pod ruševinami so pravkar našli še eno truplo. S tem se je skupno število žrtev povečalo na štiri," je na Telegramu sporočil župan Harkova Igor Terehov. Po besedah guvernerja regije Olega Sinegubova sta med žrtvami dva otroka, pet ljudi pa je pogrešanih.

Še dve osebi sta bili ranjeni v ruskem bombardiranju regije Sumi, je sporočil tamkajšnji guverner Oleg Grigorov. V južni regiji Odesa pa so ruski droni povzročili več požarov na energetski infrastrukturi, ki so bili hitro pogašeni, je dejal guverner regije Odesa Oleg Kiper in dodal, da žrtev ni bilo.

Tarča ruskih napadov z droni je bilo tudi mesto Doneck, kjer naj bi prav tako izbruhnili požari.