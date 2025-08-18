Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Ukrajina

Odlikovani ruski general ostal brez roke in noge

Kursk, 18. 08. 2025 10.34 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
0

V napadu ukrajinskih sil na obmejno rusko regijo Kursk je bil hudo ranjen generalporočnik Esedula Abačev, visok predstavnik ruske vojske. Gre za večkrat odlikovanega namestnika poveljnika skupine Sever ruskih oboroženih sil, ki je zadolžena za napade na ukrajinski regiji Sumi in Harkov. Poškodbe so bile tako hude, da so mu morali amputirati roko in nogo.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je sporočila, da so vojaško kolono v Kursku napadli v nedeljo zgodaj zjutraj na avtocesti med Rilskom in Homutovko. "HUR ponavlja, da bo za vsak vojni zločin proti ukrajinskemu ljudstvu sledilo pravično povračilo," je poudarila agencija.

Ruski generalporočnik Esedula Abačev
Ruski generalporočnik Esedula Abačev FOTO: Profimedia

Po urajinskih kanalih na omrežju Telegram so se razširili posnetki, ki naj bi prikazovali uničenje ruske vojaške kolone, kjer je bil hudo ranjen ruski generalporočnik Esedula Abačev. S helikopterjem so ga nemudoma prepeljali v moskovsko bolnišnico, kjer so mu zdravniki amputirali roko in nogo, poroča Kyiv Post.

Za Abačevim je dolga vojaška kariera
Za Abačevim je dolga vojaška kariera FOTO: Profimedia

Slo naj bi za znanega predstavnika ruske vojske, ki je sodeloval že v več vojaških operacijah, pod katere se je podpisal Kremelj: armensko-azerbajdžanski konflikt, druga čečenska vojna, invazija v Gruzijo, spopadi v Siriji. Za vsako izmed naštetih sodelovanj ga je osebno odlikoval tudi ruski predsednik Vladimir Putin, navajajo.

Putinovo odlikovanje za Abačeva
Putinovo odlikovanje za Abačeva FOTO: Profimedia

Že od samega začetka, februarja 2022, sodeluje tudi pri invaziji v Ukrajino, poveljeval je enotam v Lugansku, Ukrajinci mu očitajo vojne zločine na civilisti tudi v Lisičansku. Ko so se avgusta lani začele krepiti ukrajinske operacije ob meji z Rusijo, pa je bil imenovan za poveljnika ruske skupine za zaščito meje v smeri Kurska.

Nove žrtve v ruskih napadih na Ukrajino

V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki so bili medtem danes v Harkovu na severovzhodu Ukrajine ubiti najmanj štirje ljudje, še najmanj 18 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. "Pod ruševinami so pravkar našli še eno truplo. S tem se je skupno število žrtev povečalo na štiri," je na Telegramu sporočil župan Harkova Igor Terehov. Po besedah guvernerja regije Olega Sinegubova sta med žrtvami dva otroka, pet ljudi pa je pogrešanih.

Še dve osebi sta bili ranjeni v ruskem bombardiranju regije Sumi, je sporočil tamkajšnji guverner Oleg Grigorov. V južni regiji Odesa pa so ruski droni povzročili več požarov na energetski infrastrukturi, ki so bili hitro pogašeni, je dejal guverner regije Odesa Oleg Kiper in dodal, da žrtev ni bilo.

Tarča ruskih napadov z droni je bilo tudi mesto Doneck, kjer naj bi prav tako izbruhnili požari.

Trump od Zelenskega pričakuje, da se odpove Natu in Krimu

Do novih ruskih napadov prihaja na dan, ko se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Washingtonu sestal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom

Preberi še Trump: Ukrajina lahko konča vojno, a naj pozabi na Nato in Krim

Ta je pred srečanjem sporočil, da Ukrajina v okviru morebitnega mirovnega sporazuma z Rusijo ne bo vstopila v zvezo Nato, prav tako pa nazaj ne bo dobila polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Pogovorom se bodo pozneje pridružili tudi nekateri evropski voditelji in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

vojna Rusija Kursk general Esedula Abačev
Naslednji članek

Trump: Ukrajina lahko konča vojno, a naj pozabi na Nato in Krim

SORODNI ČLANKI

Trump: Ukrajina lahko konča vojno, a naj pozabi na Nato in Krim

Putin pristal na ameriška in evropska varnostna jamstva za Ukrajino

Vse tesnejši obroč okrog Pokrovska, pri Kačjem otoku strmoglavil ruski Su-30

Putin stopil na ameriška tla, pričakal ga je nasmejani Trump

Sredi Moskve eksplodirala avtomobilska bomba, umrl ruski general

'Za umor generala so mi ponudili 100.000 dolarjev in državljanstvo EU'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089