'Odložim orodje in stečejo mi solze. Svoje 'dočke' Aline nisem videl že eno leto, zjutraj pa grem spet na fronto'

"Posnemi me, ti povem, kako je bilo v Hersonu, ko so napadli," pravi in doda klasični nabor ruskih in ukrajinskih psovk, z rokami pa nakaže, kako strelja s svojim "kalašnikom".

"Jokam, ko vstanem, jokal sem, ko sem popravljal elektriko, jokam, ko grem spat." Zaradi vodke ali vsega, kar je doživel, mu ni težko priznati: "Jutri je vsega konec, čaka me Bahmut," pravi z žalostnimi očmi. Devetletne hčerke Aline ni videl vse od začetka ruskega napada, večino leta je preživela z njegovima staršema v zaklonišču, njena mama je "za granico", pravi. Zakaj ni ostal z njo, ga vprašam in hiti razlagati o pokvarjenem ruskem referendumu in da bi takrat moral streljati na svojega brata, ki so ga vpoklicali v vojsko separatistične doneške republike.

Sedaj ga čaka enota "specnazov", ukrajinskih specialcev, kjer je možnost preživetja še toliko nižja, a da se bo boril za svojo Ukrajino, za svoj narod, pravi in se udarja po prsih. Ruslana Kovaljenka vseeno poskušam izprašati pred kamero, a jezik se takrat ustavi, vidim, da ne bo šlo, in opazim, da se mu spet nabirajo solze. "Ljubim Ukrajino, to je moja ródina."

A včasih gredo Ukrajinci tudi zelo daleč v tej ljubezni do domovine. Brez dvoma je nam veliko lažje ocenjevati ali celo obsojati z nekajtisočkilometrsko distanco do vojnega območja. V patološkem nacionalizmu sta si Rusija in Ukrajina velikokrat tudi podobni, a povsem razumljivo je, da je Ukrajina tista, ki se bori celo za svoj obstoj.

Če bi vojno v Ukrajini dobil Vladimir Putin, je jasno, da bi bilo to le izhodišče za nadaljevanje eskalacij konflikta z zahodnimi demokracijami. Prva je že na dnevnem redu Transnistrija v Moldaviji, ponovno bi trepetala Gruzija, "lepo" izhodišče pa ima Putin tudi na Zahodnem Balkanu.

Poraz Ukrajine bi zagotovo pomenil izbris obstoja skorajda štiriinštiridesetmilijonske države. Zato so Ukrajinci potisnjeni v kot in njihove emocije so povsem samoohranitvene. Zato nam je jasno, da nekatere stvari v miru niso, v vojni pa so povsem normalizirane.

