Odzivi na Putinov govor: 'Na dan zmage on izgublja vojno v Ukrajini'

Vladimir Putin je v današnjem nagovoru v Moskvi dejal, da se je Zahod konec preteklega leta odkrito pripravljal na napad na Donbas in Krim, v Kijevu pa so se slišali pozivi k uporabi jedrskega orožja, kar je ustvarilo "nesprejemljivo grožnjo". ZDA in njihove privržence je obtožil ogrožanja Rusije. "V Kijevu so govorili, da bi lahko dobili jedrsko orožje, Nato pa je začel raziskovati dežele blizu nas in to je postala očitna grožnja naši državi in našim mejam. Očitno je bilo, da se je treba boriti."

Wallace je o današnjem dnevu dejal še, da " ne more biti dneva zmage, samo sramota in zagotovljen poraz v Ukrajini. Putin se mora sprijazniti s tem, da je na dolgi rok poražen!"

"Ruski predsednik Vladimir Putin je spoznal, da nima zmage, ki bi jo lahko praznoval, a prav tako ni nakazal, da namerava končati vojno," pa je za CNN povedala ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Linda Thomas-Greenfield. To je po njenih besedah ​signal, da se bo Putinova vojna nadaljevala.

"Ni bilo razloga, da bi Putin razglasil bodisi zmago bodisi vojno, ki jo vodi že več kot dva meseca. Njegova prizadevanja v Ukrajini niso uspela. Ni mogel priti v Ukrajino in je v nekaj dneh spraviti na kolena, ljudi pa prisiliti, da se predajo."

A Thomas-Greenfieldova opozarja, da vojna ni končana. "Ni napovedal umika. Ni napovedal dogovora z Ukrajino. Sumim in vsi ocenjujemo, da bi lahko bil to dolgoročen konflikt, ki bi se lahko nadaljeval še več mesecev."

Po njenih besedah ne morejo reči, da ZDA pozdravljajo njegov govor, saj se vojna proti ukrajinskemu ljudstvu nadaljuje. "Pozitiven znak bi bil, če bi Putin umaknil svoje vojake iz Ukrajine in končal to nesmiselno vojno," je še dejala.

'Kremelj nima v rokavu ničesar več'

Kira Jarmiš, izgnana tiskovna predstavnica zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, je na Twitterju objavila naslednje besede: "Starec, nor v samoizolaciji, stoji sam na odru, kašlja in govori nekaj o nacističnem Natu. Mislim, da niti najbolj vdan Putinov privrženec ne bo verjel, da je to podoba zmage."

"9. maja 1945 so nacisti, ki so 22. junija 1941 ob 4. uri zjutraj bombardirali Kijev, kapitulirali. 24. februarja 2022 ob 4. uri zjutraj so Kijev znova bombardirali potomci nekaterih zmagovalcev, ki so postali fašisti," je na Twitterju zapisal izgnani kritik Kremlja in nekdanji ruski oligarh Mihail Hodorkovski.

"Putin je položil cvetje k spomeniku herojem iz Kijeva in Odese. Dodaten komentar ni potreben," pa so zapisali zavezniki zaprtega političnega aktivista Andreja Pivovarova.

To, da je Putin v Moskvi položil cvetje na spomenik veteranom, tudi tistim iz ukrajinskih mest Kijev in Odesa, je ukrajinska odvetnica Larisa Denisenko opisala kot "pokvarjeno dejanje" in sporočila, da je bil medtem v Kijevu znova sprožen alarm za zračne napade.

Genadij Gudkov, nekdanji poslanec v izgnanstvu in član liberalne opozicije, je tvitnil: "Putin je ponavljal citate iz predala zombijev ... Kremelj torej nima ničesar več v rokavu. Putinov poraz je zdaj le še vprašanje časa!"

Michael McFaul, nekdanji veleposlanik ZDA v Rusiji, je tvitnil: "Na dan zmage Putin izgublja vojno v Ukrajini. Čas je, da se ruski vojaki odpravijo domov."

Sergej Nečajev, ruski veleposlanik v Nemčiji, pa je na komemoraciji pri berlinskih Brandenburških vratih dejal: "Takrat je bila Ukrajina del Sovjetske zveze in tudi ukrajinski vojaki so bili junaki, ki so se borili v Rdeči armadi. Te zmage ne delimo na nacionalne enote."

"Zdi se, da je Vladimir Putin popolnoma brez idej glede vojne v Ukrajini. Ali ne razume realnosti situacije v Ukrajini ali pa jo namerno ignorira," je na Twitterju zapisal Phillips O'Brien, ugledni politični analitik in profesor strateških študij na Univerzi St. Andrews na Škotskem. "Brez konkretnih korakov za ustanovitev novih sil Rusija ne bo mogla več dolgo vztrajati pri vojni in ura za poraz v Ukrajini bo začela tiktakati," je prepričan.

"Putin je poskušal delegitimirati ukrajinsko ljudstvo in ukrajinsko vlado, tako da jih je povezal z nekakšno nacistično preteklostjo," pa je Putinov govor analiziral dopisnik časnika Deutche Welle Aaron Tilton. "Dejal je, da gre za Rusijo in za rusko varnost, ter okrivil Ukrajince in Zahod, ki naj bi napadala Rusijo. V resnici gre za obratno stanje. Vemo, da ni bilo zahodne agresije, usmerjene proti Ruski federaciji. Rusija je država, ki je prva napadla, Rusija je država, ki je začela bombardirati in streljati. Ker pa je Putinov dolgoročni cilj pripraviti svoje ljudi na daljši konflikt, jim je moral dati nekaj, da bi jih pridobil na svojo stran," je še dodal.