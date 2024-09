Ogenj, detonacije, ruske oblasti hitijo z evakuacijo. Ukrajina napada tudi z zažigalnim orožjem

Guverner Voronješke oblasti Aleksander Gusev je na Telegramu pripisal, da se prebivalci ene od vasi z avtobusi začasno evakuirajo v nekaj bližnjih naselij.

Čeprav ruske oblasti niso razkrile, kateri objekti so bili napadeni, pa Kyiv Independent poroča, da gre za nadaljevanje akcije, v sklopu katere so ukrajinske sile v zadnjih mesecih izvedle vrsto napadov z brezpilotnimi letali, katerih cilj je bil poškodovati rusko vojaško infrastrukturo in naftno industrijo. Na družbenih omrežjih pa so se različne pojavile trditve.

Gusev sicer trdi, da so ostanki padajočega drona povzročili požar, ki se je razširil in povzročil detonacije.

Poročil o žrtvah ni bilo, Kyiv Independent pa v času objave navedb ni mogel preveriti. 24. avgusta je Gusev poročal o podobnem napadu v okrožju, ki je povzročil požare in eksplozije. Ruski kanali Telegram so pozneje sporočili, da so brezpilotna letala zadela skladišče streliva.