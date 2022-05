'Okupatorji nočejo priznati, da je 'posebna operacija' že propadla'

Medtem pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil, da se Ukrajina pripravlja na nov ruski pritisk v vzhodnem Donbasu. "Okupatorji še vedno nočejo priznati, da so v slepi ulici in je njihova tako imenovana 'posebna operacija' že propadla," je dodal.

Da so ukrajinski vojaki dosegli rusko mejo, je guverner Oleh Sinegubov potrdil na Telegramu, ni pa znano, koliko vojakov jo je doseglo in kje. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je sicer objavilo videoposnetek, ki domnevno prikazuje številne vojake iz brigade teritorialne obrambe na nedoločeni lokaciji na meji. "Prišli smo, tukaj smo," pravi eden od vojakov. Ukrajinska vojska sicer že nekaj časa napreduje v preganjanju ruskih sil iz Harkova, drugega največjega ukrajinskega mesta.

Zveza Nato pa meni, da bi se Ukrajina lahko sčasoma postavila v položaj, da bi v celoti potisnila Ruse nazaj čez mejo in zmagala v tej vojni. Toda predsednik Zelenski je na vprašanje o obleganem Mariupolu dejal, da nima vojaških sredstev, da bi pregnal Ruse ali prekinil nevzdržno situacijo, ki traja že dlje časa. Rusija tam še naprej izvaja napade na kompleks jeklarne Azovstal, vendar naj bi branilci v porušenem pristaniškem mestu ohranili svoje položaje. Vprašanje ostaja, kako dolgo bodo še lahko vztrajali, njihovi svojci namreč pravijo, da jim kritično zmanjkuje vode in hrane.

Inštitut ISW iz ZDA medtem meni, da so ruske čete verjetno obupale nad "obsežnim obkoljenjem" ukrajinskih vojakov od Donecka do Izjuma. Ocenjujejo, da bo Rusija verjetno dala prednost popolnemu zasegu upravne regije Lugansk. V prihodnjih dneh bi se naj ruske sile osredotočile na zavzetje mesta Severodonetsk. To bi Rusiji omogočilo, da napreduje proti zahodu in se poveže s svojimi silami, ki potiskajo jugovzhodno od Izjuma.

ISW tudi pravi, da je Rusiji verjetno zmanjkalo bojno pripravljenih rezervnih sil, zaradi česar zdaj preoblikujejo enote. Ukrajinski generalštab je sporočil, da se v regijah Belgorod, Voronež in Rostov usposablja okoli 2500 rezervistov.

Britansko obrambno ministrstvo pa dodaja, da je Belorusija napovedala napotitev sil za posebne operacije vzdolž ukrajinske meje. Prav tako naj bi nameščala enote za zračno obrambo, topništvo in rakete. "Prisotnost beloruskih sil v bližini meje bo verjetno pomenila dodaten pritisk na ukrajinske sile, ki bi se sicer odpravile v Donbas," ocenjujejo. Dodajajo pa, da beloruske sile doslej niso bile neposredno vpletene v konflikt.