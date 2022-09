'Olje na ogenj': Na vzhodu Ukrajine referendumi o priključitvi k Rusiji

Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, se bodo danes začeli referendumi o priključitvi k Rusiji, ki bodo trajali vse do torka. Do izvedbe referendumov na vzhodu države sicer prihaja v času protiofenzive ukrajinskih sil.

V vseh regijah so bila vzpostavljena volišča, tisti, ki so bili evakuirani, pa bodo lahko glasovali tudi v Rusiji. Osebno glasovanje na voliščih bo potekalo izključno v torek, medtem ko bo ostale dni iz varnostnih razlogov glasovanje organizirano v skupnostih in od vrat do vrat. V doneški regiji je bilo natisnjenih več kot 1,5 milijona glasovnic. V Zaporožju naj bi volilnih upravičencev bilo več kot 500.000. Osrednja proruska volilna komisija regije Herson pa pričakuje, da se bo glasovanja udeležilo približno 750.000 volivcev. Glasovnice v obeh separatističnih republikah, ki jih Rusija priznava kot neodvisni državi, bodo izključno v ruskem jeziku, v regijah Herson in Zaporožje pa bodo glasovnice natisnjene tudi v ukrajinščini. icon-expand Referendumski plakat v Lugansku FOTO: AP Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek na posebnem zasedanju Varnostnega sveta ZN obsodil napovedane referendume, rekoč, da je vsaka priključitev ozemlja države s strani druge države kršitev Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava. Podobnega mnenja je bil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je dejal, da je Moskva z načrtovanjem referendumov dolila "olje na ogenj", referendume pa obsoja tudi Nato.