Opotečejo se na sredino prašne steze, na kolena, nekaj sekund kasneje nepremično ležijo

Incident je CNN opisal ukrajinski uradnik, ki je želel ostati neimenovan. Šlo naj bi za del vzorca očitnih usmrtitev, ki se letos še povečujejo. Ukrajinski obrambni obveščevalni viri so tako CNN od novembra posredovali seznam 15 primerov, večino podprtih z video ali avdio posnetki brezpilotnih letal, v katerih trdijo, da so Rusi na fronti ubili ukrajinske vojake, ki so se predali, namesto da bi jih vzeli v ujetništvo.

Ukrajinski generalni državni tožilec Andrij Kostin je v sredo za CNN povedal, da njegov urad preiskuje najmanj 28 takih incidentov od začetka vojne.

Po objavi CNN-ovega poročila pa je Kostin na X objavil, da je tožilstvo sprožilo tudi preiskavo posnetkov, ki jih je CNN pridobil iz bližine Pokrovska, ter video posnetka drugega domnevnega umora ujetega ukrajinskega vojaka, ki je bil deljen na Telegramu.

Ukrajinsko tožilstvo je sporočilo, da zdaj preiskuje "možno usmrtitev 73 ukrajinskih vojnih ujetnikov s strani ruske vojske".

Ukrajinski tožilci so za CNN povedali, da verjamejo, da so domnevni umori vojni zločini in del orkestrirane politike Kremlja. "Če se vojni ujetniki predajo, če pokažejo, da se predajo, če so brez orožja v rokah, potem je hitra usmrtitev vojni zločin."

Medtem ko je ruski predsednik Vladimir Putin predmet naloga za aretacijo Mednarodnega kazenskega sodišča zaradi njegove vloge v domnevnem načrtu za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo, Kijev gradi primer obtožb o genocidu proti Moskvi. Posebni poročevalec ZN o izvensodnih, naključnih ali samovoljnih usmrtitvah, dr. Morris Tidball-Binz, je maja obiskal Ukrajino na povabilo Kijeva, da bi delno preučil poročila o izvensodnih pobojih v spopadih.

Preiskovalni vir ZN je za CNN povedal, da so nekatere od očitnih usmrtitev ukrajinskih vojakov preučili. "Veliko jih je. Obstaja vzorec. Nakazuje na samovoljo, če ne na ukaze, naj ne bodo usmiljeni," je dejal vir, ki se nanaša na prakso brez usmiljenja.

"Umori so vojni zločini posamično," je dejal vir, "in skupaj bi lahko pomenili zločine proti človečnosti."