Osebnost leta po izbiri revije Time Volodimir Zelenski in 'duh Ukrajine'

"Timova osebnost leta 2022: Volodimir Zelenski in duh Ukrajine." S temi besedami so pri ameriški reviji Time pospremili objavo nove naslovnice revije, v središču katere je ukrajinski predsednik.

Tudi leta 2014 je Viktor Janukovič , eden od predhodnikov Zelenskega, po tem, ko so protestniki vdrli v njegovo rezidenco, pobegnil iz Kijeva. Slednji še danes živi v Rusiji. Pa tudi primeri iz druge svetovne vojne, ko so številni voditelji vojno preživeli v izgnanstvu.

"V biografiji Zelenskega ni bilo veliko, s čimer bi lahko napovedali njegovo pripravljenost, da se bo v vojni boril. Nikoli namreč ni služil v vojski ali pokazal veliko zanimanja za te zadeve. Na volitvah je zmagal kljub temu, da je prihajal iz igralskih in komedijantskih vod. Svojo predsedniško funkcijo je nastopil šele aprila 2019," so zapisali pri reviji Time. Nato je 24. februarja nastopila vojna.

Obenem je revija prepoznala tudi ukrajinski duh, ki ga utelešajo nešteti posamezniki, ki so prispevali k boju proti ruski agresiji. Ob tem so posebno omembo namenili tudi vlogi novinarjev, "ki so tvegali svoja življenja, da bi pripovedovali zgodbe."

V začetku tega leta je revija Time na svoj seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu uvrstila tri Ukrajince. Predsednik Zelenski in vrhovni poveljnik Valerij Zalužni sta bila uvrščena v kategorijo "Voditelji", medtem ko je glavna urednica ukrajinskega medija Ukrajinska pravda Sevgil Musaieva pristala v kategoriji "Inovatorji".

Ukrajina se svoji veliko večji sosedi upira že več kot devet mesecev, ruske sile so v tem času v Ukrajini sejale smrt, uničenje, strah in stisko. A prebivalstvo se je uprlo in celo uspelo ponovno osvojiti nekatere dele izgubljenega ozemlja.