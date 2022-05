Padlo tudi mesto Liman? Zelenski: Gre za očitno politiko genocida

Proruske separatistične sile so sporočile, da so zavzele ukrajinsko mesto Liman, ki se nahaja na poti do ključnih vzhodnih mest pod nadzorom Kijeva. Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je bilo od začetka vojne v mestu Severodoneck ubitih približno 1500 ljudi. Hkrati pa so reševalci v mestu Mariupol pod ruševinami našli približno 70 trupel.

"Skupaj z ruskimi silami smo osvobodili in prevzeli popoln nadzor nad 220 naselji, vključno z Limanom," so na Telegramu zapisali uradniki iz proruske separatistične regije Doneck. Mesto Liman se sicer nahaja na severu vzhodne regije Doneck in leži na poti do Kramatorska, glavnega mesta Donecka. Srditi spopadi medtem potekajo tudi na obrobju Severodonecka, ki velja za eno od zadnjih mest regije Lugansk, ki ga še vedno nadzoruje ukrajinska vojska. Mnogi se bojijo, da bi ukrajinske sile v mestu kmalu lahko obkolili ruski in proruski vojaki. icon-expand Otrok na opustošenih ulicah mesta Borodjanka FOTO: AP Kot so sporočile ukrajinske oblasti, je bilo od začetka vojne v mestu ubitih približno 1500 ljudi. Med njimi so bili tako vojaki kot civilisti, od nekdanjih 130.000 prebivalcev pa jih je v mestu ostala le še desetina, je dejal vodja lokalne vojaške uprave Oleksandr Strjuk. Po njegovih besedah je mesto tarča nenehnega obstreljevanja. 60 odstotkov stanovanjskih objektov naj bi bilo popolnoma uničenih, do 90 odstotkov stavb pa je poškodovanih in bo potrebnih večjih popravil, njegove besede povzema BBC. Število ubitih raste tudi v pristaniškem mestu Mariupol, ki so ga nedavno prevzele ruske sile. Po navedbah poslanca mestnega sveta Petra Andruščenka so reševalci na območju ene od nekdanjih tovarn našli približno 70 trupel, ki so bila pokopana pod ruševinami. Zaradi okrepljene ruske ofenzive na vzhodu Ukrajine je predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da se boji, da bo v veliki meri regija Donbas opustošena. "Mesta bi bila uničena, ljudje pa ubiti ali ugrabljeni. Gre za očitno politiko genocida," je še dodal.