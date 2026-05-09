Ukrajina

Strah pred napadom na parado 'psihološko sporočilo Kijeva'

Ljubljana, 09. 05. 2026 06.50 pred 9 urami 2 min branja 2

Avtor:
24UR ZVEČER
Ruska vojaška parada ob dnevu zmage

Medsebojne obtožbe in svareča opozorila Rusije in Ukrajine pred praznovanjem dneva zmage v Moskvi. Ruska državna televizija je objavila celo seznam potencialnih tarč za povračilni napad na Kijev v primeru prekinitve parade. Na seznamu so tudi tuja veleposlaništva v središču Kijeva. "To je namenjeno tujim vladam, ki lahko povečajo pritisk na predsednika Zelenskega in Ukrajino, naj jim kaj takega ne pride na pamet," je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil analitik Denis Mancević.

Mancević pravi, da se Rusi upravičeno bojijo napada, saj je Ukrajina v zadnjem letu in pol že večkrat dokazala, da je zmožna zadevati tarče globoko v notranjosti Rusije."Ta strah pred možnostjo napada v času parade je predvsem psihološko in politično sporočilo Kijeva, da je zmožen to narediti in da po drugi strani Rusija ni več sposobna v ustrezni meri braniti vseh ključnih objektov kritične infrastrukture," meni, da je politična igra v zadnjih dneh namenjena predvsem temu, ne pa dejanskemu napadu v času parade.

FOTO: Profimedia

O ruskem predsedniku Vladimirju Putinu se v zadnjem času govori tudi, da je v izolaciji, da se skriva v bunkerju, vendar Mancević, ki vsakodnevno spremlja rusko politiko, pravi, da v zadnjih tednih to ne drži, saj je imel dva do tri javne dogodke na teden, kjer se je srečeval z ljudmi.

Prepričan je, da bo Putin tudi na paradi: "Peto leto vojne že kaže zobe tudi v sami Rusiji, nezadovoljstvo se krepi in oblast v Kremlju bo nedvomno izkoristila vse mogoče vzvode, da s parado zakrije te težave." Ob tem dodaja, da namigovanja o atentatu na Putina ne prihajajo z ukrajinske strani, ampak naj bi bile domnevno v ozadju nekatere ruske elite, ki niso zadovoljne s politiko, ki jo Putin vodi, vključno z vojno v Ukrajini.

Kot pravi, se na fronti sicer trenutno ne dogaja nič takega, kar bi v kratkem spremenilo potek te vojne. "Ruska vojska napreduje po polžje. V zadnjih dveh letih je na ključnem ozemlju fronte, v Doneškem bazenu, napredovala za okoli 80 do 100 kilometrov. Ob vseh žrtvah, ki jih imajo, 20.000 do 30.000 ubitih in ranjenih vojakov, vsej ekonomski škodi," je izpostavil.

Glede mirovnih pogajanj je spomnil, da Rusija nikoli ni bila pripravljena odstopiti od svojih začetnih izhodišč, po drugi strani pa tudi z vojaško močjo ne more doseči nobenega od svojih strateško zastavljenih ciljev, zato smo zdaj priča tej pat poziciji.

Celoten pogovor Darje Zgonc z analitikom Denisom Mancevičem si lahko ogledate v priloženem videoposnetku zgoraj.

parada Rusija Ukrajina vojna premirje Denis Mancević

KOMENTARJI2

MasteRbee
09. 05. 2026 08.07
Na fronti še ni tehnološkega preboja. Čakamo bojne robote.
LevoDesniPles
09. 05. 2026 08.01
lol kje pa jih vi pobirate no.... bomo videli po europilandiji kako boste bežali ko se bo začelo kaditi XD
