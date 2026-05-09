Strah pred napadom na parado 'psihološko sporočilo Kijeva'

Mancević pravi, da se Rusi upravičeno bojijo napada, saj je Ukrajina v zadnjem letu in pol že večkrat dokazala, da je zmožna zadevati tarče globoko v notranjosti Rusije."Ta strah pred možnostjo napada v času parade je predvsem psihološko in politično sporočilo Kijeva, da je zmožen to narediti in da po drugi strani Rusija ni več sposobna v ustrezni meri braniti vseh ključnih objektov kritične infrastrukture," meni, da je politična igra v zadnjih dneh namenjena predvsem temu, ne pa dejanskemu napadu v času parade.

O ruskem predsedniku Vladimirju Putinu se v zadnjem času govori tudi, da je v izolaciji, da se skriva v bunkerju, vendar Mancević, ki vsakodnevno spremlja rusko politiko, pravi, da v zadnjih tednih to ne drži, saj je imel dva do tri javne dogodke na teden, kjer se je srečeval z ljudmi. Prepričan je, da bo Putin tudi na paradi: "Peto leto vojne že kaže zobe tudi v sami Rusiji, nezadovoljstvo se krepi in oblast v Kremlju bo nedvomno izkoristila vse mogoče vzvode, da s parado zakrije te težave." Ob tem dodaja, da namigovanja o atentatu na Putina ne prihajajo z ukrajinske strani, ampak naj bi bile domnevno v ozadju nekatere ruske elite, ki niso zadovoljne s politiko, ki jo Putin vodi, vključno z vojno v Ukrajini.