Pekel v Pavlovki: eksplozije, smrt in miši, ki jedo vse – od smodnika do cigaret

Majhna in odročna donbaška vas Pavlovka se je spremenila v eno največjih in najbolj krvavih bojišč na svetu. Nenaden ruski poskus preboja fronte jugozahodno od Donecka v režiji 155. mornariške brigade je v vas "privabil" tudi več ukrajinskih brigad, ki so udarile po napadalcih. Ti pa so poleg tega v samem središču Pavlovke naleteli na zasedo, ki jo opisujejo kot "pravi mini Grozni". Obe strani, ki se bojujeta tudi proti neusmiljeni 'rasputici', poročata o izgubah.

Bitka pri Pavlovki, kjer sta tako Ukrajinska kot Ruska vojska utrpeli velike izgube, se nadaljuje. Kot je v navadi že od začetka ukrajinskih protiofenziv v septembru, so ukrajinski kanali in poročevalci po ukazu generalštaba zelo previdni pri deljenju informacij z bojišča. To pa ne velja za ruske kanale, posebej tiste, ki niso pod neposrednim nadzorom Kremlja, ki redno delijo tudi pričevanja s fronte. Kljub informacijskemu molku je nekaj informacij in posnetkov pricurljalo tudi z ukrajinske strani, kjer prav tako pravijo, da so razmere v Pavlovki izredno težke in da so žrtve tudi na njihovi strani. Posnetki razkrivajo tudi povsem razmočeno in v rasputici utopljeno blatno in razrito pokrajino, ki je nočna mora za vozila, a tudi za pehoto.

Poročali smo že, da je 155. brigada ruske mornariške pehote v spopadu za Pavlovko izgubila 300 mož, čeprav rusko obrambno ministrstvo trdi, da so izgube "močno precenjene". Izgube brigade so predstavljale en odstotek ubitih (med 20 in 30) in sedem odstotkov ranjenih, večina slednjih pa naj bi si že opomogla in se vrnila v boj, trdijo.

A boj za Pavlovko je srdit, saj se je na majhnem območju zbralo nepričakovano veliko število vojakov in vojne tehnike. Pripadnik ene od ruskih prostovoljskih oz. paravojaških enot je zapisal, da so ruske čete v vas vdrle 'na mah', ker pa se je "šefom" mudilo, niso preverili stanovanjskih hiš v celoti, ampak le pritličja in nadstropja, kar se je izkazalo za usodno napako. Ukrajinski vojaki so "prišli iz kleti in izvedli pravi 'mini Grozni' iz leta 1996". "To je sranje. Resnično ne razumem, zakaj ne moreš iti v naselja šele potem, ko so zravnana s tlemi. Očitno gre za še en 'zvit' načrt." Zapisal je, da naj bi poveljnikom za uspeh operacije obljubili odlikovanje heroja, ti pa so nato številne vojake poslali v smrt. Medtem pa ruski vojni dopisnik Vladislav Ugolni trdi, da je bil napad na tem območju nujen, saj bi tako omejili ukrajinske sile južno od Marinke.

6. marca 1996 so čečenski borci izvedli nenaden napad na Grozni, udarili so iz treh smeri in obkolili obrobne ruske postojanke ter lokalne promoskovske čečenske policijske postaje, ujeli ruske enote nepripravljene, jim povzročili znatne izgube, zajeli orožje in skladišča streliva.

Grozljive razmere, vojaki pod točo artilerije in miši, ki jedo vse Ruski vojak je sicer pojasnil, da v Pavlovki streljajo proti Ugledarju in mu ni jasno, "zakaj visoke stavbe tam še stojijo". Sicer pa je povedal tudi, da je bil ves dan 2,5 kilometra stran "od te preklete Pavlovke". "Izgube so, videl sem nekaj naših borcev," je povedal in dodal, da borci vedo, da je krivda tudi njihova. "Zbirajo se v večjih skupinah, pozabljajo na kamuflažo, opreme ne premikajo po varnih poteh. Mesta, kjer borce pobirajo transportna sredstva, pa se spremenijo v nekaj podobnega avtobusni postaji, kjer čakajo gruče vojakov." Povedal je še, da je na poljih okrog vasi ostal pridelek pšenice, ki gnije pri koreninah. Miši imajo tako ogromno količino hrane, jedo namreč vse, od smodnika do cigaret, in njihova populacija je eksplodirala.

icon-expand Pogled z Ugledarja proti Pavlovki FOTO: Google Maps

Poveljnik ruske brigade Vostok Aleksander Hodakovski priznava, da je ruska ofenziva obstala v blatu in pod ukrajinskim obstreljevanjem."Pri Pavlovki smo napredovali, kolikor smo lahko, in sedaj postali talci blata in nadmorske višine. Pravzaprav, sama Pavlovka ni neprehodna, ampak poti, ki vodijo do nje. To so kilometri brezpotja, ki ga opazuje sovražnik in po katerem poteka preskrba z vsemi življenjskimi dobrinami. In sovražnik ne opazuje tiho, ampak deluje s topništvom," je pojasnil in priznal, da Ukrajinci delujejo organizirano. "Sovražnik ne rine brezglavo po blatu, ampak čaka na normalne razmere. Če je kdo želel zvezdico za Pavlovko, bo moral še malo počakati," je dodal.

Ukrajinske sile so na območje po uvodnem ruskem prodoru uspele pripeljati okrepitve. V bitko za Pavlovko so vrgli enote iz drugih odsekov fronte in se okrepili s topništvom, tanki in oklepniki. "Vas ni najboljše mesto za manevriranje – ozke ulice so področja, kjer je največ zažganih vozil. Toda ko se znoči, mesto zaspi, bitke pa se nadaljujejo ob zori," je dejal Hodakovski. Pojasnil je, da se ponoči sovražnost ustavi, saj nihče nima jasnega vpogleda, kdo je kje, zato je uporaba topništva nevarna za soborce.