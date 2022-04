Pentagon: Rusija pripeljala okrepitve. Zelenski: potrebujemo 6,5 milijard evrov mesečno

Ukrajina je v preteklih dneh prav tako sporočila, da je položaje na vzhodu države okrepila z več deset tisoč pripadniki vojske in teritorialne obrambe ter prostovoljci. Skupno število ukrajinskih enot v Donbasu ni znano, viri pa navajajo od 50.000 do 80.000 vojakov. Številni vojni analitiki zato napovedujejo, da se v Donbasu pripravlja največja bitka v Evropi po drugi svetovni vojni, ki naj bi odločila usodo ruske invazije na Ukrajino.

Zahodne države v Ukrajino še naprej pošiljajo velike zaloge vojaške opreme. Država naj bi v preteklih dneh po izjavah Bele hiše prejela dovolj rezervnih delov, da je usposobila 20 vojaških letal. Večinoma gre za lovce MiG-29. Na poti v Ukrajino je tudi drugo težko orožje, predvsem iz nekdanjih držav članic Varšavskega pakta. Gre namreč za tanke, oklepnike in artilerijo, ki jih ukrajinski vojaki znajo upravljati. Sledijo tudi dobave streliva in protitankovskega orožja zahodne izdelave. Včeraj so nemški mediji razkrili, da naj bi se o dobavi tankov M-84 (nadgrajena jugoslovanska različica sovjetskega T-72) dogovarjala tudi Slovenija.

Zelenski: Ukrajina potrebuje 6,5 milijard evrov mesečno

Ukrajina na mesečni ravni za delovanje potrebuje sedem milijard dolarjev, za kasnejšo obnovo pa bo potrebnih več sto milijard dolarjev, je v četrtek na srečanju Mednarodnega finančnega sklada (IMF) in Svetovne banke dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Svetovna banka dosedanjo škodo v državi ocenjuje na približno 60 milijard dolarjev (55,47 milijonov evrov).

Po besedah Zelenskega je sedem milijard dolarjev mesečno potrebnih za nadomestitev gospodarskih izgub, ki jih je država utrpela zaradi ruske invazije. Poleg tega pa bo Ukrajina potrebovala "stotine milijard dolarjev za obnovo vsega tega pozneje", je dejal prek video povezave iz Kijeva.

"Ruska vojska načrtno uničuje vse objekte v Ukrajini, ki služijo kot ekonomska osnova za življenje. To vključuje železniške postaje, skladišča hrane, naftne rafinerije," je dejal zbranim na srečanju finančnih ministrov in guvernerjev držav članic IMF ter Svetovne banke v Washingtonu.

Zavzel se je še za to, da mednarodna skupnost Rusijo nemudoma izključi iz mednarodnih finančnih institucij, vključno s Svetovno banko, IMF in drugimi. Vse države "morajo biti pripravljene takoj prekiniti vse vezi z Rusijo", je dejal v nagovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Svetovna banka je medtem ocenila, da fizična škoda na ukrajinskih stavbah in infrastrukturi glede na prve ocene znaša okrog 60 milijard dolarjev. Znesek ne vključuje vse večjega gospodarskega stroška vojne in bo naraščal ves čas trajanja vojne, je po poročanju britanskega BBC v četrtek dejal predsednik Svetovne banke David Malpass.

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je ob tem napovedala 500 milijonov dolarjev finančne pomoči Ukrajino, s katero želijo ZDA pripomoči k plačilu plač, pokojnin in zagotavljanju storitev v državi.

Pomoč je napovedala po srečanju z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom in finančnim ministrom Sergijem Marčenkom in dejala, da je nujno omogočiti vladi funkcioniranje kljub ruski invaziji. "Potrebe so ogromne in to pomoč nameravamo čim prej zagotoviti neposredno Ukrajini, da jo lahko porabi za nujne potrebe," je dejala.

OAS Rusiji odvzela status stalne opazovalke

Organizacija ameriških držav (OAS) je v četrtek Rusiji zaradi napada na Ukrajino odvzela status stalne opazovalke, kar je nemudoma pozdravil državni sekretar ZDA Antony Blinken. Sporočil je, da je OAS pokazala, da ne bo mirno opazovala ruskih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic.

Blinken je nadaljeval s kritikami na račun Rusije, ki jo je med drugim obtožil, da je z nesmiselno vojno zdoma pregnala več kot deset milijonov Ukrajincev, škodovala državnim ekonomijam po vsem svetu, ogrozila varnost oskrbe s hrano ter napadla same temelje globalnega miru in varnosti.

OAS s svojo odločitvijo torej pošilja jasno sporočilo Kremlju, naj nemudoma konča vojno, umakne svoje sile in spoštuje mednarodno pravo. V organizaciji, ki združuje 35 držav obeh ameriških kontinentov, imajo največji vpliv ZDA.