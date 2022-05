Pes, ki je rešil na stotine življenj, dobil ukrajinsko medaljo časti

Patron je lajal in mahal z repom, ko so mu veljaki podelili prestižno nagrado. Pes za iskanje min, zaslužen za odkritje več kot 200 eksplozivov v ukrajinski vojni, je namreč prejel priznanje za svoj trud in pogum.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Patrona, psa pasme jack russell terier, opisal kot čudovitega malega vojaškega inženirja. In v nedeljo so Patronu, čigar delo je preprečilo nešteto poškodb in smrti ter ki je postal pasji simbol ukrajinskega domoljubja, podelili medaljo kot priznanje za njegovo predanost. icon-expand Patron je prejel medaljo. FOTO: AP Zelenski je dejal: "Danes želim nagraditi tiste ukrajinske junake, ki že čistijo našo deželo min. Skupaj z našimi junaki čudovitega malega vojaškega inženirja Patrona, ki pomaga ne le nevtralizirati eksploziv, ampak tudi poučevati naše otroke o potrebnih varnostnih pravilih na območjih, kjer obstaja nevarnost min." icon-expand Patron FOTO: AP Zelenski je Patronu nagrado podelil na tiskovni konferenci v Kijevu skupaj s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Ko je slednji čestital vodniku in lastniku Patrona, Mihailu Ilievu, majorju v službi Civilne zaščite, je Patron zalajal, kar je izzvalo smeh v občinstvu. Medaljo sta sicer prejela tako Patron kot njegov vodnik.