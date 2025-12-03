Svetli način
Ukrajina

Peturni pogovor s Putinom brez preboja, Zelenski pričakuje poročilo

Moskva/Kijev, 03. 12. 2025 06.30 | Posodobljeno pred dvema minutama

Srečanje ameriškega posebnega odposlanca Steva Witkoffa in zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ni prineslo preboja glede mirovnega sporazuma za Ukrajino. Ruski svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov je sicer pogajanja v Kremlju označil za koristna, konstruktivna in vsebinska, a kompromisa vseeno niso našli. O prizadevanjih za mir v Ukrajini bodo medtem razpravljali tudi zunanji ministri članic Nata, a brez državnega sekretarja ZDA Marca Rubia, ki se zasedanja ne bo udeležil.

Pogajanja med Rusijo in ZDA o mirovnem sporazumu za vojno v Ukrajini so se končala brez preboja, je za ruske medije, ki jih povzema ameriški CNN, povedal ruski svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov. Dejal je, da so bila sicer pogajanja "zelo koristna, konstruktivna in zelo vsebinska", a da kompromisa niso uspeli najti.

Na peturnem srečanju ameriškega posebnega odposlanca Steva Witkoffa in zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je ameriška stran predstavila predloge za sprejetje mirovnega sporazuma. "Nekateri so bili videti bolj ali manj sprejemljivi, vendar se je treba o njih še pogovoriti. Spet drugi nam ne ustrezajo," je o slednjem dejal Ušakov.

Med drugim so po njegovih besedah razpravljali o teritorialnih vprašanjih, "brez katerih ne vidimo rešitve krize".

Pogajanja med ameriško in rusko delegacijo v Moskvi
Pogajanja med ameriško in rusko delegacijo v Moskvi FOTO: AP

Kot je dodal, srečanje med Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ni bilo načrtovano, bi pa bilo to odvisno od "napredka, ki ga bomo morda dosegli".

Ameriška stran o pogajanjih še ni javno spregovorila, vendar pa so ZDA pred srečanjem izrazile optimizem glede dosega dogovora. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da pričakuje, da bo takoj po pogovorih s Putinom komuniciral z ameriško pogajalsko ekipo.

Ukrajinski voditelj je dejal, da bo poslana delegacija na višji ravni, če bodo sporočila Američanov nakazovala priložnost za "globalne, a hitre odločitve".

Zunanji ministri Nata o prizadevanjih za mir v Ukrajini

Ameriška prizadevanja za konec ruske agresije na Ukrajino, ki so pretekli mesec z objavo osnutka mirovnega načrta dobila nov zagon, bodo osrednja tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov zveze Nato, ki se bodo v okviru Sveta Nato-Ukrajina sestali z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho in visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas.

Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je v torek še pred začetkom pogovorov v ruski prestolnici na novinarski konferenci v Bruslju izrazil prepričanje, da bi lahko prizadevanja Washingtona za končanje vojne v Ukrajini sčasoma prinesla mir. Poudaril je, da bo v odločanje o zadevah, povezanih z Natom, vključeno tudi zavezništvo.

Zunanji ministri članic zavezništva, med njimi ministrica Tanja Fajon, bodo govorili še o nadaljnji podpori Ukrajini, ki v zadnjih mesecih poteka predvsem prek Natove pobude PURL.

Na dopoldanskem delu bodo razpravljali o izpolnjevanju zavez z junijskega vrha voditeljev v Haagu, ko so se zavezali, da bodo članice obrambne izdatke do leta 2035 zvišale na pet odstotkov bruto domačega proizvoda. Obenem bodo začeli priprave na naslednji vrh, ki bo julija 2026 v Ankari v Turčiji.

