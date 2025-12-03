Peturni pogovor s Putinom brez preboja, Zelenski pričakuje poročilo

Pogajanja med Rusijo in ZDA o mirovnem sporazumu za vojno v Ukrajini so se končala brez preboja, je za ruske medije, ki jih povzema ameriški CNN, povedal ruski svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov. Dejal je, da so bila sicer pogajanja "zelo koristna, konstruktivna in zelo vsebinska", a da kompromisa niso uspeli najti.

Na peturnem srečanju ameriškega posebnega odposlanca Steva Witkoffa in zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je ameriška stran predstavila predloge za sprejetje mirovnega sporazuma. "Nekateri so bili videti bolj ali manj sprejemljivi, vendar se je treba o njih še pogovoriti. Spet drugi nam ne ustrezajo," je o slednjem dejal Ušakov.

Med drugim so po njegovih besedah razpravljali o teritorialnih vprašanjih, "brez katerih ne vidimo rešitve krize".