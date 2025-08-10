Pismo evropske sedmerice: Ukrajina ima pravico izbire o svoji usodi

"Pozdravljamo prizadevanja predsednika Trumpa za končanje vojne v Ukrajini in smo jih pripravljeni podpreti na diplomatskem parketu ter obenem nadaljevati vojaško in finančno podporo Ukrajini," so v sporočilu zapisali francoski predsednik Emmanuel Macron , italijanska premierka Giorgia Meloni , nemški kancler Friedrich Merz , poljski premier Donald Tusk , britanski premier Keir Starmer in finski predsednik Alex Stubb ter predsednica komisije Ursula Von Der Leyen.

V sporočilu, v katerem so voditelji poudarili svojo zavezanost načelu, da mednarodnih meja ni mogoče spreminjati s silo, pa so poudarili: "Poti miru v Ukrajini ni mogoče začrtati brez Ukrajine."

Zavzeli so se tudi za to, da je sedanja frontna črta začetna točka pogajanj ter poudarili, da pogajanja lahko potekajo le v kontekstu premirja ali zmanjšanja sovražnosti.

Evropski voditelji so še zapisali, da mora diplomatska rešitev upoštevati vitalne varnostne interese Ukrajine in Evrope. "To vključuje robustna in kredibilna varnostna zagotovila, ki bodo Ukrajini omogočila obrambno svoje suverenosti in ozemeljske celovitosti. Ukrajina ima pravico izbire o svoji usodi," so zapisali.