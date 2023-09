Pnevmatike na ruskih strateških bombnikih: obup, iznajdljivost ali oboje?

Ko so zahodni sateliti nad Rusijo posneli nove fotografije vojaških letališč, se sprožili še en val začudenja, pa tudi posmeha. Strateški bombniki Tu-22M3, Tu-95 in transportna letala Il-76 na letališčih v Novgorodu in Pskovu so bila prekrita z avtomobilskimi pnevmatikami. Po čelu so se praskali tudi ruski vojaški blogerji, ki niso našli pravega odgovora. Nekateri zahodniki analitiki sedaj pravijo, da to morda niti ni tako neumna ideja, kot se je sprva zdelo. Rusija se je v odsotnosti letalskih hangarjev znova zatekla k najbolj enostavni in praktični 'rešitvi' problema.

Ukrajina (ali njej naklonjeni uporniki na ruskih tleh) je v zadnjih tednih uspešno napadla vsaj dve letališči ruskega vojnega letalstva in uničila zajeten kup drage opreme. Najprej je zagorel in pogorel okrog 40 milijonov evrov vredni nadzvočni strateški bombnik Tu-22M3, ki so ga droni zadeli v regiji Novgorod. Temu je sledil še hujši napad na letališče v Pskovu, nedaleč od estonske meje. Tam so nastradala velika transportna letala Il-76. Dve sta bili povsem uničeni, dve pa poškodovani. PREBERI ŠE Ruski nadzvočni bombnik v plamenih na domačem letališču V ruski javnosti je sicer že dolgo časa - ob vsakokratni objavi posnetkov letališč iz zahodnih satelitov - slišati veliko negodovanja zaradi pomanjkanja hangarjev in podzemnih letalskih bunkerjev, saj so letala brezbrižno 'razstavljena' na odprtem. Veliko je kritik tudi na slabo varovanje vojaških letališč. Nekatera so namreč precej dostopna, območje letališča pa varuje le navadna ograja. Ruska vojska se je sedaj, po več mesecih pasivnosti, odločila ukrepati. In to tako, da je dele letal pokrila z avtomobilskimi pnevmatikami. Zakaj? Po poročanju ameriškega portala The War Zone, gre za ukrep, ki zmanjšuje radarsko vidljivost letala. Druga razlog pa bi lahko bil sprememba 'toplotnega odtisa' letala, kar bi lahko vplivalo na orientacijo izstrelkov v zadnji fazi leta proti tarči. Ruski portal Fighterbomber piše, da gre za ukrep, ki izhaja iz obupa zaradi pomanjkanja hangarjev. "Na splošno se je začela kampanja po vsej državi," so zapisali. "Jasno je, da to ni ukrep iz dobre volje in je edina možnost, da nekaj naredimo hitro." Fighterbomber ne pojasni namena pnevmatik. A pojasnilo poskuša na podlagi analiz strokovnjakov podati The War Zone. Kot navaja, pnevmatike niso bile nameščene zaradi kinetične zaščite, ampak zaradi poskusa zavajanja prihajajočih sovražnih izstrelkov. "Namen pokrivanja s pnevmatikami bi lahko bil zakrivanje infrardečega odtisa letal, ki ga za usmerjanje k cilju uporabljajo vodene rakete. Ta tehnika se imenuje tudi DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator) ali ATR (Automated Target). Kot smo že omenili, bi uporaba DSMAC/ATR zagotovila posodobljenim različicam ukrajinskih domačih izstrelkov Neptun za napad na cilje na kopnem pomembno prednost, saj bi bile v veliki meri odporne na ukrepe elektronskega bojevanja." Portal tudi piše, da pnevmatike zmanjšajo vidnost objektov na Zemlji pred radarji s sintetično odprtino (SAR), ki sicer lahko 'gledajo' skozi oblake in zagotavljajo prepoznavanje tarč v vseh vremenskih razmerah. Zelo malo je sicer verjetno, da bi pnevmatike lahko nudile zaščito letal pred napadi 'enostavnih' dronov. Gre za dobesedno luknjasto kritje, prav tako pa so zelo vnetljive, kar seveda predstavlja nevarnost letalom na katerih počivajo.