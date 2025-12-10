Po 40-minutnem pogovoru s Trumpom sledi novo srečanje 'koalicije voljnih'

"Jutrišnje srečanje koalicije voljnih, ki ji sopredsedujeta Francija in Združeno kraljestvo, bo omogočilo napredek glede varnostnih jamstev, ki bodo ponujena Ukrajini, in glede pomembnega ameriškega prispevka," je dejala tiskovna predstavnica francoske vlade Maud Bregeon.

V Elizejski palači so nato pojasnili, da bo srečanje potekalo v četrtek popoldne prek videokonference.

Voditelji Francije, Velike Britanije in Nemčije so se v prizadevanjih, da bi dosegli napredek glede mirovnega načrta, po telefonu pogovarjali z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot so sporočili iz Elizejske palače, je pogovor francoskega predsednika Emmanuela Macrona, britanskega premierja Keira Starmerja in nemškega kanclerja Friedricha Merza s Trumpom trajal 40 minut. Podrobnosti o vsebini niso razkrili, poroča franoska tiskovna agencija AFP.