Po 40-minutnem pogovoru s Trumpom sledi novo srečanje 'koalicije voljnih'

"Jutrišnje srečanje koalicije voljnih, ki ji sopredsedujeta Francija in Združeno kraljestvo, bo omogočilo napredek glede varnostnih jamstev, ki bodo ponujena Ukrajini, in glede pomembnega ameriškega prispevka," je dejala tiskovna predstavnica francoske vlade Maud Bregeon.
V Elizejski palači so nato pojasnili, da bo srečanje potekalo v četrtek popoldne prek videokonference.
Voditelji Francije, Velike Britanije in Nemčije so se v prizadevanjih, da bi dosegli napredek glede mirovnega načrta, po telefonu pogovarjali z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot so sporočili iz Elizejske palače, je pogovor francoskega predsednika Emmanuela Macrona, britanskega premierja Keira Starmerja in nemškega kanclerja Friedricha Merza s Trumpom trajal 40 minut. Podrobnosti o vsebini niso razkrili, poroča franoska tiskovna agencija AFP.
Evropske države, ki podpirajo Ukrajino, si prizadevajo spremeniti ameriški mirovni načrt za mir v Ukrajini. V skladu s prvotnim načrtom Washingtona bi namreč morala Ukrajina sprejeti ozemeljske izgube v zameno za nedoločena varnostna jamstva.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek na srečanju z voditelji EU in Nata v Bruslju znova izključil možnost predaje ozemlja, češ da za to ni pooblaščen v skladu z ukrajinsko ustavo in mednarodnim pravom.
Dejal je še, da so prvoten mirovni načrt ZDA, ki je bil po mnenju Ukrajine in Evrope preveč ugoden za Rusijo, skrajšali s prvotnih 28 na 20 točk. Iz osnutka po njegovih besedah doslej niso odstranili nobene točke v prid Ukrajini, a po drugi strani tudi še niso dosegli kompromisa glede ozemlja. Ukrajina sicer v okviru pogajanj za končanje vojne, v katerih posredujejo ZDA, pripravlja posodobljen mirovni načrt, ki naj bi ga po napovedih kratkem predstavila ZDA.