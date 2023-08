Po dveh mesecih brez preboja: '80 let se nihče ni soočil s takšno obrambo'

Minevata dva meseca od začetka dolgo napovedovane ukrajinske (proti)ofenzive. Kijev je na bojno polje postavil več brigad, sestavljenih iz pripadnikov, ki so se usposabljali v državah Nata, in opremljenih z orožjem zahodne izdelave. Na drugi strani jih je pričakal sistem močno utrjenih obrambnih linij in konsolidirane ruske enote. Harkovski scenarij se ni ponovil. Ukrajinsko napredovanje se tokrat meri v metrih in do temeljev porušenih vaseh na območju pred prvo glavno rusko obrambno linijo. Toda velike bitke za Azovsko morje še zdaleč ni konec ...

Pred šestimi dnevi je The New York Times poročal, da je Ukrajina pričela z glavnim prebojem protiofenzive v dveh smereh na jugu. Ukrajinski generalštab ni poročal o obsegu operacij, so pa ruski viri navajali, da je Kijev v boj vrgel še dve sveži brigadi, ki sta bili prvotno v rezervi in namenjeni preboju proti strateško pomembnemu mestu Tokmak, ki odpira vrata proti pristaniščema Melitopol in Berdjansk na azovski obali. Ukrajinske sile so za poskus preboj uporabile večje število tankov in oklepnikov in po srditih bojih vendarle premaknile fronto za nekaj sto metrov južno. Po dveh dneh bojev so objavili fotografijo iz osvobojene vasi Staromajorsk, pojavil pa se je tudi posnetek ukrajinskega oklepnika, ki je prodrl do ruskih utrdb jugovzhodno od vasi Robotino in obtičal v protitankovskem jarku. Sledili so ruski protinapadi in dež. Napredovanje se je znova ustavilo.

Po trditvah ruskega generalštaba naj bi njihove sile prvi dan glavnega prodora uničile 21 tankov in 11 oklepnikov. Teh navedb ni mogoče neodvisno preveriti, so pa ruske enote objavile več posnetkov, ki naj bi prikazovali spopade in uničenje nasprotnikove vojne tehnike med ofenzivo v smeri vasi Rabotino.

Zadnji napad, v katerem je Ukrajina poslala na tisoče vojakov, izurjenih na Zahodu, da bi prodrli iz Orihiva proti jugu, še ni prinesel bistvenih rezultatov, poroča Politico, ki se sklicuje na neimenovane uradnike Pentagona. Ozemeljske pridobitve se merijo v stotinah metrov, je dejal eden od uradnikov. Po poročanju časnika ima Ukrajina v treh smereh skoncentriranih okrog 150.000 vojakov, vključno z brigadami, ki so se usposabljale na Zahodu. Hkrati pa naj bi Ukrajina še vedno imela številne enote v rezervi, ki čakajo na razkritje šibkih točk v ruski obrambi, je za časnik dejal obveščen uslužbenec obrambnega ministrstva. Pentagonov tiskovni predstavnik general Patrick Ryder je na novinarski konferenci dejal, da je ukrajinskim enotam "težko in bo tako še naprej". Velike žrtve, majhen napredek Majhna vas Staromajorsk je po več tednih srditih bojev praktično spremenjena v prah, razkrivajo posnetki z drona, ki jih je pridobil CNN. Ta poroča, da simbolični pomen vasi presega njeno velikost.

Usoda vasi pa predstavlja večji problem za Ukrajino, ki si prizadeva za napredovanje proti jugu. Po hudih bitkah praktično ni stoječega zidu, ki bi ga lahko ukrajinske enote uporabile za zaščito, zaradi česar so postale ranljive za napade ruskega topništva, navaja CNN. Podoben scenarij se je odvil vasi Pjatihatki več deset kilometrov proti zahodu. Vas je zato praktično postala sivo območje, ki je tarča neusmiljenih topniških napadov. Dogajanje na prvi liniji bojev opisuje ukrajinski vojak s klicnim znakom Krivbas, ki je povedal, da se v vasi Staromajorsk praktično ni mogoče skriti pred garantiranjem ter da je napredek nekaj sto metrov terjal hude izgube. Povedal je, da so v preteklih dneh ruske sile dvakrat poskušale znova osvojiti vas. Položaj ukrajinskih enot 35. brigade in teritorialne obrambe je še težji, saj so ruske sile na vzhodni strani reke in jih obstreljujejo od tam. Upanja v hitrejše napredovanje so velika, vendar jih je delovanje ruskega letalstva in izčrpanost ukrajinskih sil zmanjšala, so za CNN povedali vojaki v vaseh na prvi liniji.

Krivbas je za CNN opisal "vztrajnost in zvitost ruskih sil", s katerimi so se Ukrajinci spopadli za vas Neskučne na začetku ofenzive. "Pred napadom je poveljstvo ocenilo, da vas brani samo 20 ruskih vojakov. Vendar se je nato izkazalo, da se jih je v kleteh vasi skrilo še 200. Tam so nas čakali, uporabljali niso niti stranišč, ampak zgolj plastenke, da bi se izognili zaznavanju naših dronov." Ukrajinci so zato ocenili, da potrebujejo 70 vojakov za osvojitev vasi, vendar so nato naleteli na nepričakovan odpor. Ruske sile so se nato iz vasi vendarle umaknile in pri tem zažgale več objektov. "Dejstvo, da se ruske sile tako vztrajno borijo za vsako naselje, je vzbudilo dvome o trditvah, da je ruska obrambna črta močna, a tanka. Upam, da bodo, ko bomo prebili njihovo zadnjo obrambno linijo, začeli bežati," je dejal Krivbas. "Za zdaj še vedno čutijo, da je nekaj za njimi." Nedavna napotitev ukrajinskih rezerv in navedbe o novi fazi protiofenzive lahko zaenkrat samo dvignejo moralo, navaja CNN. "Čutimo podporo, vendar smo zelo zelo utrujeni," je dejal Krivbas. Poveljnik Krivbasove enote Sergej je dejal, da se ruska taktika sicer ni veliko spremenila ter da še vedno v prvo linijo pošiljajo "zaporniške jurišnike". "Borijo se do smrti. Ne razumem njihove motivacije, niti, za kaj se borijo," je dejal poveljnik. Ukrajinski vojaki sicer tudi pravijo, da naj bi ruske enote uporabljale tudi kemično orožje oz. živčne strupe.

Minska polja, droni in helikopterji Ukrajinskim enotam preglavice povzročajo minska polja, na katerih je končalo več oklepnih udarnih pesti s tanki Leopard 2 in oklepniki M2 Bradley. Vendar ne gre samo za mine, poudarjajo vojaški strokovnjaki, ampak tudi za rusko artilerijo, samomorilske drone Lancet in letalstvo, predvsem helikopterje Ka-52. Poleg tega ruske enote izvajajo t. i. oddaljeno miniranje, tako da z minami 'posejejo' območje v zaledju napadalcev in jih spravijo v past med minskimi polji, je za Politico dejal svetovalec ukrajinske vlade. Časnik sicer navaja, da ukrajinske enote pričakujejo prihod sistema Vampire za boj proti dronom. Ta bi lahko enotam na prvi liniji omogočil okrepitev mobilne zračne obrambe. Ukrajinci prav tako pričakujejo prihod ameriških tankov M1 Abrams. Po zadnjih navedbah Pentagona bo Ukrajina septembra prejela starejšo verzijo M1A1 glavnega bojnega tanka, potem ko so sprva sporočili, da bodo Ukrajini dostavili 31 abramsov M1A2. Uradniki ameriškega obrambnega ministrstva sicer opozarjajo, da bi se lahko protiofenziva zavlekla vsaj do jeseni ali pa celo v zimo. "Obrambne linije bolj kompleksne in smrtonosne kot karkoli po 2. svetovni vojni" Upokojeni avstralski general Mick Ryan je za The Economist povedal, da se s tako utrjenim obrambnim sistemom ni spopadla še nobena vojska po drugi svetovni vojni. "Ruske obrambne linije so precej bolj kompleksne in smrtonosne kot karkoli, kar je doživela katerakoli vojska v skoraj 80 letih." Po njegovih ocenah bi za preboj takšne obrambe vojska potrebovala "najbolj usklajeno delovanje sil združenega ognja". Kot je za publikacijo povedal analitik Michael Kofman, Ukrajina zaenkrat tega še ni uspela udejanjiti v večjem obsegu. Kot navaja The Business Insider, je imela Rusija veliko časa za vzpostavitev obrambe na jugu, saj je Ukrajina dolgo napovedovala svojo ofenzivo v Zaporožju. Satelitski posnetki, o katerih smo pred časom že poročali, prikazujejo številne utrdbe, protitankovske jarke, barikade in ovire (t. i. zmajevi zobje), ki so jih ruske sile gradile vzdolž fronte na jugu.

Da gre za zelo močno obrambo, je priznal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki pa je delno krivdo za zastoje v ofenzivi pripisal počasni dobavi zahodne pomoči. To so v Washingtonu ostro zanikali in zagotovili, da so "Ukrajini dali na voljo vse, kar potrebuje za uspeh protiofenzive". Zelenski je tudi dejal, da so Ukrajinci načrtovali napasti prej, vendar so čakali na prihod orožja z zahoda, to pa da je Rusiji omogočilo, da še dodatno okrepi obrambo. Zelenski je dejal, da se bo napredovanje začelo odvijati hitreje, ko bodo uspeli razminirati območja v smeri prodorov. Ob tem pa Ukrajinci računajo na enote, ki še vedno čakajo v rezervi. Ob tem velja dodati, da se v bojih še niso pojavili težkokategorni britanski tanki Challenger 2 in nemški oklepniki Stryker.

Vojaški strokovnjaki so za Insider povedali, da so bojišča v Ukrajini podobna tistim iz prve svetovne vojne, čeprav vojski uporabljata naprednejšo tehnologijo. David Bramlette, nekdanji vojak, ki se je boril v Afganistanu, Iraku in Ukrajini, je za časnik dejal, da so boji v vzhodnoevropski državi veliko hujši kot v Afganistanu in Iraku. "Najslabši dan v Afganistanu in Iraku je odličen dan v Ukrajini," je dejal.

