Po izmenjavi ujetnikov: 'Obravnavali so me huje kot psa'

V ruskem ujetništvu je 28-letni Britanec preživel pet mesecev. "Obravnavali so me huje kot psa," je povedal in dodal, da so ga dnevno pretepali, silili v petje ruske državne himne in celo zabodli.

Dan Aidena Aslina se je začel s petjem ruske himne. "Če nismo odpirali ust, so nas kaznovali z udarci," je razlagal za britanski The Sun. Pretepali so ga tudi brez kakršnegakoli vzroka. "Udarec v nos sem dobil samo zaradi tega, ker sem Britanec," je opisal dogodek, ko so mu zasegli potni list. Ker ni bil iz Ukrajine, so ga ločili od preostalih ujetnikov, deležen je bil posebnega zaslišanja. Udarci so sledili po vsakem odgovoru, grozili so mu tudi, da mu bodo odrezali uho.

Zadosten razlog za pretep so bile tudi njegove tetovaže – ena namreč prikazuje ukrajinski trizob, druga pa simbolizira vojaško služenje v Siriji.

Med zaslišanjem so ga tudi zabodli. "Ves čas sem se zavedal možnosti, da me bodo ubili," se je spominjal izkušnje. V zaporniški celici je do njega pristopil ruski stražar in ga vprašal: "Hočeš hitro ali lepo smrt?" Odločil se je za prvo možnost. Rus pa s tem ni bil zadovoljen. "Doživel boš lepo smrt, poskrbel bom, da bo lepa," mu je odgovoril in ga pustil z nožem v hrbtu.

Preostanek ujetništva je preživel v samici, veliki za dve osebi, a si jo je delil s še štirimi ujetniki. Po Aslinovih ocenah je merila približno tri kvadratne metre. Spali so na preprogi, po kateri je kar mrgolelo uši in ščurkov. "Niti stranišča nismo imeli," je nadaljeval opisovanje svoje izkušnje in dodal, da so zato za opravljanje potrebe uporabljali plastenko. Obroki so bili sestavljeni iz koščkov kruha in vode. "Za vodo smo jih morali prositi," je tudi povedal. V celici so imeli okno, a brez stekla, zato je skozi odprtino ves čas pihal mrzel zrak. Občasno so mu dovolili uporabiti telefon, a le za širjenje ruske propagande, piše BBC.