Po koruzi iz Ukrajine končno tudi pšenica

Potem ko sta ruska in ukrajinska stran po posredovanju Turčije in ZN 22. julija podpisali sporazum o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, je od 1. avgusta od tam skupno izplulo 14 ladij, na katerih je bilo več kot 430.000 ton tovora, še navaja dpa.

Pošiljke veljajo za bistvene pri stabilizaciji cen žita na svetovnih trgih in blažitvi strahu pred lakoto na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Turčija in Združeni narodi pomagajo pri usklajevanju varnosti izvoza in spremljajo pošiljke, da bi se prepričali, da ladje ne tihotapijo orožja na vojno območje. V Istanbulu deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz, sestavljajo pa ga ruski, ukrajinski in turški predstavniki ter predstavniki ZN.