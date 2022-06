Po nafti na črni seznam še zlato: 'Udarec v srce Putinovemu vojaškemu stroju'

Države skupine G7 so se dogovorile za prepoved uvoza ruskega zlata, s čimer želijo še okrepiti sankcije proti Moskvi in ohromiti njen vojaški stroj v Ukrajini. Po oceni ZDA je zlato namreč drugi največji izvozni artikel Rusije in pomemben vir prihodkov Kremlja. Srečanje v dvorcu Elmau v Bavarskih Alpah so sicer spremljali tudi protesti, ki se jih je v Münchnu udeležilo več tisoč ljudi, nazadnje pa so se sprevrgli tudi v izgrede. Nemška policija je prijela štiri protestnike, ki so protestirali proti vrhu G7, in jih ovadila zaradi povzročitve telesnih poškodb.

icon-expand Zlato, ingoti FOTO: AP Skupina G7 bo skupaj prepovedala uvoz ruskega zlata, ruskega izvoznega artikla, ki tej državi prinaša več deset milijard dolarjev, je sporočil ameriški predsednik Joe Biden. Po besedah britanskega premierja Borisa Johnsona bo skupni ukrep "neposredno prizadel ruske oligarhe in udaril po srcu vojaškega stroja predsednika Vladimirja Putina". Ukrep je sicer najprej predlagala Velika Britanija, kasneje pa so se ji pridružile tudi Kanada, Japonska in ZDA. Ostale države skupine se bodo ukrepu uradno pridružile v torek, ko bo na sporedu tudi uradna predstavitev novega paketa sankcij proti Rusiji. Glede na osrednjo vlogo Velike Britanije v mednarodni trgovini z zlatom in vzporedne ukrepe ZDA, Japonske in Kanade, bo imel ta ukrep po oceni Londona "globalni doseg, saj bo to blago izključil iz uradnih mednarodnih trgov". PREBERI ŠE Sprejet delni embargo na uvoz ruske nafte Zlato je za Rusijo pomemben izvozni artikel in pribežališče v času gospodarskih pretresov. Od nastopa zahodnih sankcij proti Rusiji je veliko število najbogatejših Rusov pohitelo s pretvorbo svojega premoženja v zlato, da bi se tako izognili posledicam finančnih omejitev. Po podatkih Bele hiše je rusko zlato leta 2020 predstavljalo približno pet odstotkov vsega izvoza zlata, medtem ko je 90 odstotkov tega izvoza pristalo v državah skupine G7, zlasti v Veliki Britaniji, še navaja tiskovna agencija AFP. icon-expand Vrg G7 v dvorcu Elmau na Bavarskem FOTO: AP Aretacije zaradi izgredov Nemška policija je sicer prijela štiri protestnike, ki so v soboto v bavarski prestolnici München protestirali proti vrhu G7, in jih danes ovadila zaradi povzročitve telesnih poškodb. Do aretacij je prišlo v spopadih med demonstranti in policijo, danes pa naj bi se prijeti zglasili na sodišču, ki bo odločilo, ali bodo ostali v priporu. Policija je sporočila, da v zvezi z uporabo sile proti uniformiranim policistom skupno preiskuje šest oseb. Po podatkih policije je bilo na shodu 4000 ljudi, medtem ko so organizatorji protesta objavili številko 6000. Policija je sicer na prizorišče napotila okoli 3000 pripadnikov, potem ko so organizatorji dejali, da pričakujejo vsaj 20.000 udeležencev. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Organizatorji ločenega protesta v bližini dvorca Elmau v Bavarskih Alpah pa so se pritožili zaradi dodeljenega prizorišča, češ da se to nahaja predaleč stran od kraja srečanja G7. Franz Haslbeck iz zavezništva Stop G7 Elmau je dejal, da se od tam ne more slišati njihovih pozivov in vzklikov, saj dodeljeno protestno prizorišče leži 500 metrov zračne razdalje stran od kraja srečanja skupine G7, kar pa naj ne bi bilo v skladu s sodno odločbo, še navaja dpa.